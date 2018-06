Muore a 50 anni in moto | travolto dal camion | due ragazzi si fanno selfie davanti al

Chloe Muore a 15 anni mangiando un kebab : la proprietaria colpevole di non aver esposto gli allergeni : La quindicenne Chloe Gilbert è morta mangiando un kebab. A scatenare lo choc anafilattico è stato un residuo di yogurt non segnalato nella lista degli allergeni. La proprietaria del ristorante non verrà condannata per la morte della ragazzina ma pagherà solamente una multa.Continua a leggere

Mangia un kebab e Muore per choc anafilattico a 15 anni : Una ragazza di 15 anni è morta a Melksham, in Inghilterra, per aver Mangiato un kebab. Il fatto risale al 2017, quando la giovane si era recata in un centro commerciale della zona insieme a un"amica per fare shopping e per buttar giù un boccone. Qui, però, dopo aver addentato un kebab è crollata a terra, vittima di uno choc anafilattico che le è costata la vita.Del tutto vani, infatti, i disperati tentativi di soccorso: la 15enne, come ricorda ...

Monza - perde il controllo della moto e cade : Muore un uomo di 65 anni : Ha perso il controllo della motocicletta, per cause ancora da chiarire, ed è morto prima del trasporto in ospedale. Tragedia, nella tarda mattinata di mercoledì, per un motociclista 65enne deceduto a ...

Scontro con un'auto - Muore in moto a 16 anni a Trepalle : Un sedicenne è morto oggi nello Scontro fra la sua moto e un'auto a Trepalle, nel comune di Livigno. Lo riferisce il 118 arrivato sul posto anche con l'elisoccorso. Per il ragazzo, però, non c'è stato ...

MONTE GRAPPA - PRECIPITA COL PARAPENDIO : Muore A 24 ANNI/ Ultime notizie : incidente in volo durante una virata : MONTE GRAPPA, PRECIPITA col PARAPENDIO: MUORE a 24 ANNI. Ultime notizie: vela si avvita, volo di 400 metri, ma la Procura potrebbe aprire un'inchiesta per chiarire le cause dell'incidente(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Tragedia in lavanderia - Muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore : Choc in lavanderia: un operaio di 33 è rimasto incastrato sul nastro trasportatore di una lavatrice industriale ed è morto dopo 15 ore di agonia. Alin Cog Shamiul Hoque, bengalese residente a Mestre, ...

Donna di 41 anni Muore in casa - il compagno interrogato per ore : Livorno, non si esclude l'omicidio: la vittima è una livornese che viveva in via Ademollo, indaga la polizia

Mestre - choc in lavanderia : Muore a 33 anni incastrato nel nastro trasportatore : E' morto dopo ore di agonia. Alin Cog Shamiul Hoque , 33enne operaio bengalese , è deceduto in seguito a un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina alle 6 all'Hotel Service di via ...

Genitori morosi - la corrente viene staccata : Valentino - attaccato a una macchina - Muore a 5 anni : I Genitori di Valentino Ladislao avevano un debito di circa 2mila euro nei confronti della Edesur, la compagnia dell'energia elettrica argentina. Il piccolo soffriva di parasi cerebrale ed era attaccato ad una macchina: è rimasto senza corrente per 14 ore ed è andato in arresto cardiorespiratorio.Continua a leggere

Bimba non vaccinata Muore a 6 anni di meningite - il padre : "Mia figlia portata via in quattro ore" : E' bastato un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all'appuntamento prefissato perché aveva un po' di ...