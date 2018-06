Municipio X | Denicolò M5S | “Sarò a disposizione di tutti e ascolterò tutti”

romadailynews

(Di giovedì 28 giugno 2018) “È un onore e un piacere essere qui e su richiesta della Presidente Di Pillo. Mi aspetta un grande lavoro, in un territorio molto vasto quale è quello delX”. Così, Silvana, neo Assessore alla Cultura, Sport, Politiche giovanili e grandi eventi che questa mattina, nell’ambito del Consiglio municipale è stata presentata, dalla Presidente Giuliana Di Pillo, a cittadini, consiglieri e stampa. “Due cose mi preme dire in questa sede: la prima è quella di contribuire a mettere in atto il nostro programma. La seconda riguarda parimenti le persone elette e che sono in quest’Aula e i cittadini; achiedo sollecitazioni e partecipazione così da intraprendere la strada giusta che consenta di portare a termine le cose messe in cantiere. Il mio incarico è solo apparentemente scevro da criticità, credo però che tra le prime prerogative ci sia il senso di comunità, il senso ...