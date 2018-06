Municipio II Del Bello-Giovannelli | “Finalmente al via lavori in Via Masaniello”

Roma - nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” : Caudo - ex assessore di Marino - batte un poliziotto leghista : Un barlume di speranza, un sorriso appena accennato si aggira fra le facce depresse e irritate che popolano il Nazareno. Il Partito Democratico, uscito definitivamente con le ossa rotte da questa tornata elettorale spezzatino, si aggrappa a Giovanni Caudo e al “modello Lazio”. Proprio lui, ironia della sorte, che nel 2015, da assessore all’Urbanistica era stato uno dei pochi a non voler abbandonare la nave prima di affondare insieme a Ignazio ...

SERVIZI ALLA PERSONA - Appuntamenti del 22 - 28 - 29 e 30 giugno tra piazza Municipio - Darsena - Gad e Porta Catena : 'Giornata mondiale del rifugiato': musica, incontri, tornei sportivi e spazi informativi 22-06-2018 / In primo piano Il 20 giugno in tutto il mondo si celebra la Giornata del Rifugiato , appuntamento annuale voluto dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite , che ha come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini sul tema dell'...

Municipio X : Notte bianca dello sport - il programma : Roma – Seconda edizione della Notte bianca dello sport che coinvolge l’intera Capitale. E, per quanto riguarda il Municipio X, riguarda l’area del Porto Turistico di Roma. L’appuntamento e’ per sabato 23 giugno. E le iniziative sportive si snoderanno già a partire dalle 16 e si concluderanno in tarda serata. Il territorio lidense si avvarrà, in questa occasione, della collaborazione del Gruppo sportivo Fiamme ...

Municipio X : Festa della musica - gli appuntamenti : Roma – La Festa della musica si terrà giovedì 21 giugno, con il patrocinio di Roma Capitale. A partire dalle 16 e fino alle 24, la musica raggiungerà i cortili, le strade più conosciute, gli angoli più inaspettati per una kermesse che saluta l’arrivo dell’estate. Tutti sono invitati a suonare, cantare e partecipare con modalità semplici. Amatori e professionisti. Ognuno potrà prendere il proprio strumento o scegliere il proprio ...

Milano. Due mesi di attività ed aggregazione per i giovani del Municipio 5 : La Società Cooperativa Sociale Lo Scrigno Onlus ha realizzato il progetto “Felicittà – La Bella Estate 18”. Il progetto è

Enna la piazza Municipio con gli alunni dell'IC De Amicis si trasforma in una palestra di Judo : ...esibiti gli alunni della scuola primaria dell'IC De Amicis il cui dirigente scolastico è Filippo Gervasi che nell'arco dell'anno scolastico hanno partecipato ad un progetto di educazione allo sport "...

Del Bello-Fabiano : II Municipio - situazione del verde al collasso : Roma – La Presidente Francesca Del Bello e l’Assessore Municipale all’Ambiente Rosario Fabiano hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Come annunciato, purtroppo, e da noi previsto, dopo l’emergenza neve la situazione del verde di competenza capitolina è al collasso. I tronchi e gli alberi caduti giacciono ancora a terra rappresentando un serio pericolo sia per la viabilità pedonale sia per quella carrabile. Le ville storiche ...

'La chiusura dell'entrata principale del Municipio allontanerà il cittadino dal Palazzo' : Per finire, solo per la cronaca, può darsi che gli accessi siano monitorati, ma durante i miei spostamenti in diversi comuni del Nord non mi risulta sia stata chiusa l'entrata principale. Questo ...

Allarme in via Roma a Cuneo per un vecchio trolley lasciato nella zona del Municipio : Allarme bomba in via Roma a Cuneo. E' scattato oggi , lunedì 28 maggio, , intorno alle 13, nella zona tra il Municipio e i palazzi di fronte che ospitano famiglie e una filiale di Intesa San Paolo. ...

Municipio IV. Della Casa : “Pretestuosi interventi dell’opposizione” : Municipio IV. Della Casa: “Pretestuosi interventi dell’opposizione” – Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dalla presidente del Municipio IV Roberta Della Casa. In data 25 maggio, su richiesta delle opposizioni, si è tenuto un consiglio ancora per parlare del mercatino del 1. Niente da fare, ancora non va giù che questa amministrazione abbia riportato in strada una festa tanto voluta dalla ...

Alfonsi (Municipio I) : Casa Internazionale delle Donne - Raggi sia presente : Roma – Di seguito una nota stampa della Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi, le Assessore della Giunta del Primo Municipio Cinzia Guido, Tatiana Campioni, Anna Vincenzoni, e Flavia De Gregorio e Sara Lilli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione delle Elette del Primo Municipio. “La prima donna Sindaco di Roma non può disinteressarsi del destino della Casa Internazionale delle Donne. Domani sarà in ...

Casamonica - la presidente del VII Municipio : 'Volevano scegliere anche gli operatori dell'Ama' : Al Roxy bar di via Barzilai c'era anche Monica Lozzi, giovane presidente del VII municipio. Ha stretto la mano a Roxana, la proprietaria, ha ascoltato il suo racconto. Questa zona, la Romanina, appena ...

Giornata internazionale della Croce Rossa - consegnata in Municipio la bandiera che sarà esposta in piazza : ... l'uomo che sui campi di battaglia ha avuto l'idea che ha portato alla nascita della più grande organizzazione Umanitaria del mondo. Il Comitato CRI di Reggio Emilia per ricordare l'avvenimento e ...

Municipio Roma XIV. Scuole dell’Infanzia sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale : Le Scuole dell’Infanzia del Municipio Roma XIV sostengono l’Emporio della Solidarietà Trionfale. L’iniziativa promossa dal Municipio e dalla Caritas Diocesana