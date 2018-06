Multato dal capotreno | lo insultò su Facebook | obbligato a scrivere una lettera di scuse

Mario Serpa fermato e Multato dalla polizia dopo la crisi con Sona : Mario Serpa fermato dalla polizia: “Mi stanno multando perché…” Si sono presi, si sono lasciati, si sono ripresi, e si sono rilasciati. Più che una storia d’amore, quella tra Claudio Sona e Mario Serpa, è una partita di tennis. dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne sembravano essere la coppia ideale. Molti ragazzi, grazie alla loro storia, hanno avuto il coraggio di fare coming out e di uscire così allo ...

Torino - gelataio Ciacci Multato dalla Finanza Video : Un gelataio di Torino rischierebbe di pagare una multa di 500 euro solamente per aver non aver fatto pagare [Video], lo scorso 29 maggio 2018, un po' di panna a un cliente abituale. Questa la versione di Cristian Ciacci, titolare di una rinomata gelateria in corso Belgio. Ad un cliente che aveva ordinato un gelato, il titolare della gelateria avrebbe deciso di non far pagare 50 centesimi di panna. Sullo scontrino, dunque, figurava solo il prezzo ...

Torino - gelataio Ciacci Multato dalla Finanza : Un gelataio di Torino rischierebbe di pagare una multa di 500 euro solamente per aver non aver fatto pagare, lo scorso 29 maggio 2018, un po' di panna a un cliente abituale. Questa la versione di Cristian Ciacci, titolare di una rinomata gelateria in corso Belgio. Ad un cliente che aveva ordinato un gelato, il titolare della gelateria avrebbe deciso di non far pagare 50 centesimi di panna. Sullo scontrino, dunque, figurava solo il prezzo del ...

Il caso : Multato dall'autovelox perché andava a 696 km/h Video : Può capitare a tutti, quando si guida, di superare il limite di velocita', ma nella maggior parte dei casi, si va, al massimo, una decina di km/h oltre le disposizioni di legge. E, per questo motivo, un uomo di 30 anni, belga, quando ha ricevuto la notifica di una multa [Video]per eccesso di velocita' non poteva credere ai propri occhi. Secondo l'Autovelox, la sua vettura procedeva ad una velocita' di ben 696 km/h su un tratto di strada dove era ...

Multato perché andava a 696 km/h - va subito dalla polizia : "Ma lo sapete che auto ho?" : Quando si è visto recapitare una multa per eccesso di velocità per aver sfiorato i 700km/h non ci poteva credere. Nero su bianco, sulla contestazione, c'era la velocità rivelata - 696 km/h - e il modello...