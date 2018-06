MotoGp Pramac | Miller | «Mi sto preparando per il prossimo anno»

MotoGp - Miller con Pramac anche nel 2019 : BARCELLONA - Il Gran Premio del Montmeló non è andato come sperava, ma Jack Miller, nel weekend in Catalogna si può consolare con il rinnovo di contratto arrivato con il team Pramac per il 2019. La ...

MotoGp - GP Catalunya. Jack Miller in Pramac anche nel 2019 - guiderà una GP19 : Mancava soltanto l'ufficialità, che è arrivata durante il warm up del GP di Catalunya. Jack Miller resta in Pramac anche per il Mondiale 2019, stagione in cui guiderà una GP19. Ecco il comunicato ...

MotoGp Warm up Montmelò - Dovizioso 1° - Rossi 3°; La Pramac conferma Miller : La Ducati continua a brillare al Montmelò. Dopo la pole di Lorenzo, con Dovizioso 3° in prima fila, la squadra di Borgo Panigale si mette in mostra pure nel Warm up: miglior tempo del forlivese in 1'...

MotoGp – Ora è ufficiale : Jack Miller nel 2019 sarà in sella ad una Ducati Pramac : Jack Miller sarà per un altro anno un pilota della Ducati Pramac, firmato il rinnovo di contratto con il team di Francesco Guidotti Jack Miller sarà anche nel 2019 un pilota della Ducati Pramac e come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (del team ufficiale) siederà in sella alla Desmosedici GP 19. Un bel salto di qualità per l’inglese, che con la dipartita di Petrux, diventa il pilota di punta del team di Francesco Guidotti. Miller, che ...

Petrucci alla Ducati/ MotoGp - l’umbro farà coppia con Dovizioso nella stagione 2019. Bagnaia in Pramac : Motogp, Danilo Petrucci sarà pilota Ducati nella stagione 2019 e farà coppia con Andrea Dovizioso. Sarà il rookie Bagnaia a prendere il posto dell'umbro in Pramac.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 13:36:00 GMT)