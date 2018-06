MotoGP | Mondiale 2018 | le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio d’Olanda

MotoGP - GP Olanda 2018 : Jorge Lorenzo è davvero in lotta per il Mondiale? Obiettivo : provare a vincerle tutte. E se Marquez sbagliasse… : È il protagonista indiscusso delle ultime settimane di motomondiale. Jorge Lorenzo ha cambiato radicalmente la stagione sua e della Ducati nel giro di due gare, e nel frattempo si è preso la scena anche fuori dalla pista. Prima la vittoria al Mugello, poi quella a Barcellona e nel mezzo l’annuncio del divorzio con la Rossa e l’approdo in Honda, dove formerà un vero e proprio Dream Team con Marc Marquez. I valori in Ducati si sono ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : Valentino Rossi e la magia della ‘sua’ Assen. Possibile guizzo per riaprire il Mondiale : Valentino Rossi in questo Mondiale MotoGP 2018 sta facendo qualcosa ai limiti del Possibile. Ha a disposizione una moto decisamente inferiore alle rivali, sia Honda che Ducati, ma nonostante tutto è secondo in classifica generale a 27 lunghezze di distacco da Marc Marquez. Il “Dottore” si sta letteralmente aggrappando a questa stagione, lottando con le unghie e con i denti, e mantenendo aperto un sogno che, sulla carta, non potrebbe ...

MotoGP - Tony Cairoli sfida Valentino Rossi : 'Chi vincerà per primo il 10° Mondiale?' : Tra gli altri presenti, anche Giacomo Redondi, Massimiliano Piffaretti, campione del mondo di wakeboard, il biker Simone Barraco, lo sciatore freestyle Markus Eder e l'e-gamer Daniele Paolucci. Dopo ...

MotoGP – Movistar verso l’addio : la Yamaha e il Motomondiale tremano : Yamaha nei guai? Movistar potrebbe dire addio al team di Iwata e al Motomondiale Non c’è pace per la Yamaha: proprio in un momento complicatissimo per la squadra di Iwata, che sta faticando nel tentativo di risolvere i problemi che impediscono a Valentino Rossi e Maverick Vinales di vincere una gara e lottare ad armi pari con i rivali per il titolo Mondiale, ecco arrivare un’inattesissima stangata! Movistar potrebbe dire addio a ...

MotoGP – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Lorenzo in grande spolvero e Dovizioso in crisi di identità. Su chi deve puntare la Ducati? : Che Jorge Lorenzo, signori! Lo spagnolo sembra tornato quello di un paio di stagioni fa sulla Yamaha, incantando per la pulizia di guida e risultati in pista, in sella alla Ducati. Secondo successo consecutivo e, dopo il Mugello (Italia), è trionfo davanti al pubblico di casa del Montmeló (Spagna). Una condotta di gara regale, conscio del fatto suo. Ci ha provato Marc Marquez ad impensierirlo ma non c’era molto da fare. Sicuro e preciso in ...

MotoGP - GP Catalunya. Chi è l'avversario di Marc Marquez per il Mondiale? VOTA : La vittoria di Jorge Lorenzo al Montmeló apre nuovi scenari nel Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo della Ducati, dopo il successo al Mugello, concede il bis in Catalunya con una gara spettacolare, dall'...

MotoGP - GP Catalunya - Jorge Lorenzo : 'Fantastico bis! Il Mondiale? Marquez è lontano - vediamo' : Jorge Lorenzo non si ferma più: dal GP d'Italia a quello di Catalunya il suo stato di grazia è rimasto intatto . Sul circuito spagnolo, infatti, ha conquistato la seconda vittoria in Ducati , la ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez allunga in testa - +27 su Valentino Rossi. Lorenzo e Dovizioso attardati : Marc Marquez si conferma in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie al secondo posto conquistato nel GP di Catalogna, ha allungato ulteriormente: ora ha 27 punti di vantaggio su Valentino Rossi che a Barcellona ha chiuso in terza posizione. Jorge Lorenzo ha infilato il secondo successo consecutivo dopo quello del Mugello ma è comunque lontano 49 punti dalla vetta, proprio come Andrea Dovizioso che è caduto ...

