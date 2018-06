MotoGp – Lorenzo frena l’entusiasmo di Domenicali | “calma | umiltà e lavoro”

MotoGp – Marquez - l’arrivo di Lorenzo in Honda e quei paragoni con Rossi : “Valentino? Un punto di riferimento” : Marc Marquez e quelle parole di elogio nei confronti di Valentino Rossi che lasciano sorpresi: lo spagnolo della Honda continua ad avere come punto di riferimento il Dottore-- I piloti della MotoGp tornano protagonisti dopo una settimana di stop. Oggi la conferenza stampa di Assen darà il via al weekend del Gp d’Olanda, in attesa di accendere i motori, domani mattina, per la prima sessione di prove libere. Si prospetta uno spettacolo ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : la “Cattedrale del Motociclismo” attende Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso. Marquez e Lorenzo i favoriti? : E’ tempo di Assen (Olanda), la “Cattedrale del Motociclismo” aspetta i centauri più veloci del mondo pronti ad esibirsi dove il coraggio conta maggiormente e una staccata non è mai troppo azzardata. Nel luogo in cui solo i migliori hanno vinto e conseguito la loro “Laurea” con oggetto “Velocità ed ambizione“, il Circus delle due ruote torna a bussare alle porte degli appassionati per regalare emozioni. ...

MotoGp - Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : 'posso ancora vincere' : Sul titolo di campione del mondo Dovizioso ci crede: 'assolutamente sì. dice convinto di poterlo ancora ottenere I punti non sono tanti, sono tantissimi, anche perché stiamo parlando di Marquez, ma ...

MotoGp – Dalla rivalità con Lorenzo alla possibilità di ottenere il titolo - Dovizioso si sbottona : “posso ancora vincere” : Andrea Dovizioso parla alla World Ducati Week 2018 della sua stagione in MotoGp dopo la caduta che l’ha visto protagonista in Catalunya alla World Ducati Week 2018 si è presentata oggi la nuova Monster 1200 25° anniversario. A prendere parte all’evento del team di Borgo Panigale anche il pilota di MotoGp più rappresentativo della squadra italiana: Andrea Dovizioso. Il motociclista, che questo weekend sarà impegnato sul circuito di ...

MotoGp – Domenicali bacchetta i tifosi - tra sorrisi e stanchezza : “Lorenzo? Sono stufo di…” : Claudio Domenicali sincero tra sorrisi e rimproveri: l’ad Ducati stanco di dover parlare dell’addio di Jorge Lorenzo, ma fiducioso e positivo in ottica Mondiale Domani si accendono i riflettori sui piloti della MotoGp ad Assen. Si comincia con la conferenza stampa del giovedì per poi dare ufficialmente il via, venerdì mattina, al weekend di gara del Gp d’Olanda. Occhi puntati sulla Ducati, reduce da due vittorie consecutive con ...

MotoGp - GP Olanda. Jorge Lorenzo : 'Dimostreremo di essere veloci dovunque' : Tra lui e la terza vittoria consecutiva il TT Circuit di Assen, pista con la quale né il cinque volte campione del mondo né la Ducati hanno un ottimo feeling. Una vittoria sia per la casa di Borgo ...

MotoGp - Lorenzo a caccia del tris : “dimostreremo ad Assen che possiamo essere veloci su tutte le piste” : Il pilota maiorchino ha presentato il prossimo week-end di Assen, sottolineando di voler lottare per conquistare la terza vittoria consecutiva Dopo le due splendide vittorie di Jorge Lorenzo al Mugello e a Barcellona, il Ducati Team arriva nei Paesi Bassi per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul Circuito TT di Assen. / AFP PHOTO / Josep LAGO Il GP olandese è la gara più longeva del calendario (la prima ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : Jorge Lorenzo è davvero in lotta per il Mondiale? Obiettivo : provare a vincerle tutte. E se Marquez sbagliasse… : È il protagonista indiscusso delle ultime settimane di motomondiale. Jorge Lorenzo ha cambiato radicalmente la stagione sua e della Ducati nel giro di due gare, e nel frattempo si è preso la scena anche fuori dalla pista. Prima la vittoria al Mugello, poi quella a Barcellona e nel mezzo l’annuncio del divorzio con la Rossa e l’approdo in Honda, dove formerà un vero e proprio Dream Team con Marc Marquez. I valori in Ducati si sono ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : Andrea Dovizioso - è una crisi mentale. Il ritorno di Lorenzo ha sgretolato le certezze : Caro “Dovi” che succede? La domanda sorge spontanea, alla vigilia dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP, nei confronti del pilota della Ducati. I tre “zero” nelle ultime quattro gare sono davvero troppi. Jerez (Spagna), Le Mans (Francia) e Barcellona (Spagna), una tripletta mica da ridere, e l’iride è sempre più distante: 49 punti di svantaggio nei confronti di Marc Marquez, un abisso.-- Questa la situazione ma i motivi? Il forlivese, ...

MotoGp – Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda - Kevin non ha dubbi : “dovranno sviluppare le moto in modo opposto” : Kevin Schwantz e l’arrivo di Lorenzo in Honda: il parere dell’ex pilota Finita la pressione attorno a Jorge Lorenzo per quanto riguarda il suo futuro in motoGp. Il maiorchino della Ducati ha deciso di dire addio al suo attuale team, per trasferirsi in Honda, prendendo il posto di Dani Pedrosa e diventando quindi compagno di Marc Marquez. Pareri contrastanti, nel paddock, per quanto riguarda il futuro di Lorenzo: c’è chi pensa ...

MotoGp - Michele Pirro : 'Jorge Lorenzo grossa perdita per Ducati' : Tre settimane dopo il bruttissimo incidente durante le prove libere del GP d'Italia , Michele Pirro torna in pista . Troppo presto? Macché: "Non vedo l'ora di salire in moto. Volevo farlo subito dopo ...

MotoGp – Marquez - la moto nera ai test e la lotta per il mondiale : “non posso svelare molto! Lorenzo e Dovi? Tutto può succedere” : Marc Marquez, i test del Montmelò e la lotta per il titolo mondiale: il leader della classifica piloti non esclude Lorenzo e Dovizioso Marc Marquez ha chiuso in testa alla classifica dei tempi la giornata di test al Montmelò, disputata ieri dai piloti della motoGp sul circuito spagnolo. Il pilota della Honda, che domenica, al Gp di Catalunya, ha chiuso la gara al secondo posto, alle spalle solo di Lorenzo, è salito in sella ad una Honda dal tota ...

MotoGp 2018. Tra alti e bassi - Lorenzo resta sempre un mistero : L'uomo del giorno è senza dubbio Jorge Lorenzo. Nel bene e nel male. Il penta iridato non è più la fotocopia sbiadita del pilota che martellava gli avversari dal primo giro. È ancora lui, come prima, ...