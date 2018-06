MotoGP 18 sbarca oggi su Nintendo Switch

eurogamer

(Di giovedì 28 giugno 2018) Per la prima volta in assoluto, tutti i fan dellaavranno la possibilità di giocare al videogame dedicato ovunque siano e quando vogliono: Milestone annuncia che il suo iconico18, già disponibile dal 7 giugno su PlayStation 4, Xbox One e STEAM, è ora disponibile anche suin edizione fisica e digitale.I giocatori che acquisteranno18 suavranno accesso a:Giocherete18 su?Read more…