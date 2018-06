Morto Carlo Oddone | il chimico era il “papà” del Vinavil | aveva 93 anni

Morto Carlo Bernardini - se ne va un altro pezzo della Fisica italiana : Il padre lo voleva notaio, ma a lui piaceva la musica. Da giovane aveva addirittura espresso il desiderio di dedicarsi allo studio dell'arpa. Ma figuratevi se un papà notaio, a quei tempi, poteva ...

È Morto il fisico e divulgatore italiano Carlo Bernardini - aveva 88 anni : Carlo Bernardini, importante fisico e apprezzato divulgatore scientifico italiano, è morto giovedì 21 giugno, la famiglia ne ha dato notizia oggi. Nato a Lecce nel 1930, Bernardini si era laureato in Fisica alla Sapienza di Roma nel 1952 e aveva The post È morto il fisico e divulgatore italiano Carlo Bernardini, aveva 88 anni appeared first on Il Post.

Malore in spiaggia : Morto il fisico Gian Carlo Ghirardi : Un Malore in spiaggia ha stroncato Gian Carlo Ghirardi, fisico e professore milanese famoso in tutto il mondo. Lo riferisce...

È Morto Carlo Castagna - nella strage di Erba perse moglie - figlia e nipotino : È morto in un ospedale di Como, dopo una breve malattia, Carlo Castagna, l'uomo che nella 'strage di Erba' perse moglie, figlia e il nipotino. Castagna si è spento all'età di 75 anni. A dare la notizia della sua morte sono stati i figli Pietro e Giuseppe che su Facebook hanno scritto: "ne abbiamo passate tante insieme ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e da ammirare, e pur sapendo che adesso sarai ...

Strage di Erba : è Morto Carlo Castagna. Perdonò i Romano : È morto Carlo Castagna, tristemente noto alle cronache italiane per la Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, nella quale perse la figlia Raffaella, il nipote Youssef e la moglie Paola. Condivise il dolore della perdita insieme a Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto della Strage, deceduto nel 2014, che perse a sua volta la moglie Valeria Cherubini. Stiamo parlando della terribile vicenda per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo ...

Morto Carlo Castagna : perse moglie - figlia e nipote ma perdonò gli assassini Rosa e Olindo : È Morto nella notte tra venerdì e sabato all’età di 74 anni Carlo Castagna. L’imprenditore aveva perso la figlia Raffaella, il nipote Youssef e la moglie Paola Galli nella strage di Erba dell’11 dicembre 2006. Con loro era stata uccisa dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, che abitavano anche loro nella corte di via Diaz a Erba, anche la vicina d...

Strage di Erba - Morto Carlo Castagna : Aveva perso la moglie, la figlia e il nipotino e una vicina di casa, uccisi da Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all'ergastolo. Aveva perdonato e donato alla Caritas la casa luogo della Strage. ...