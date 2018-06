Morbillo | in Francia la seconda vittima del 2018

meteoweb.eu

: RT @MedBunker: Mentre in Ucraina si conferma un secondo caso di difterite (!) in Francia muore un ragazzo di 26 anni per morbillo. Un altro… - alinatede : RT @MedBunker: Mentre in Ucraina si conferma un secondo caso di difterite (!) in Francia muore un ragazzo di 26 anni per morbillo. Un altro… - Biborica : RT @MedBunker: Mentre in Ucraina si conferma un secondo caso di difterite (!) in Francia muore un ragazzo di 26 anni per morbillo. Un altro… - ivaniotti : RT @MedBunker: Mentre in Ucraina si conferma un secondo caso di difterite (!) in Francia muore un ragazzo di 26 anni per morbillo. Un altro… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Inun giovane è morto a causa del: lo riportano i media francesi, che citano l’agenzia per la salute pubblica, secondo cui è il secondo decesso per la malattia dopo quello di una 32enne a Poitiers. Il paziente 26enne era immunodepresso, ed è stato probabilmente contagiato da un parente. Insi registra un’epidemia didallo scorso novembre, in particolare nella regione della Nouvelle Aquitaine. Dal 6 novembre si sono registrati oltre 2500 casi, di cui il 22% ricoverato, che si sono verificati nell’88% dei casi in persone non vaccinate o che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'articolo: inladelMeteo Web.