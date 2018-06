Monitor 4K | i migliori da comprare

chimerarevo

: Monitor gaming 2K: i migliori nella nostra selezione • Ridble - Ridble : Monitor gaming 2K: i migliori nella nostra selezione • Ridble - webtrek_it : Migliori monitor 4K – Giugno 2018 - infoitsport : Il Monitor dei Tempi – GP Francia 2018: Vettel aveva il passo gara dei migliori? • Compagni di squadra: qualcuno ha… -

(Di giovedì 28 giugno 2018) Realizzare una postazione qualsiasi, che sia da gaming o da editing, non è un’operazione così facile come si potrebbe pensare. La scelta dei vari componenti è sempre stata la parte cruciale della realizzazione di un PC. Spesso però la parte che viene sottovalutata e su cui magari si tende a risparmiare è il. La tendenza è di cercare un modello di fascia medio-bassa e lasciare un po’ al caso tutti gli altri dettagli e caratteristiche, in modo da risparmiare un po’. Tuttavia, l’acquisto di un buonè importante tanto quanto la realizzazione del PC che ci accompagnerà negli anni. La risoluzione 4K è dedicata agli utenti che desiderano godere di tutti i dettagli possibili e del massimo della resa grafica. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida d’acquisto sui4K. Indice Come scegliere un4K I...