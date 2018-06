Mondiali | wags e sexy tifose | le biondissime svedesi!

Wags… Mondiali! Larissa Pereira - l’avvenente tifosa del Brasile è la moglie di Firmino [GALLERY] : Larissa Pereira è la prima fan di suo marito, il calciatore del Brasile attualmente impegnato ai Mondiali di Russia 2018, Roberto Firmino Bellissima, con curve mozzafiato e brasiliana proprio come lui: è Larissa Pereira moglie di Roberto Firmino. Il calciatore è protagonista in questi giorni dei Mondiali di Russia 2018 con il suo Brasile, ma può contare sul supporto della sua famiglia anche in terra straniera. La bellissima compagna 26enne ...

Mondiali - wags e sexy tifose : le 'diavole' del Belgio! : La nazionale belga 'vanta' delle bellissime tifose, come la supermodella Rose Bertram, ma anche le splendide 'wags'. A sostenere i 'Diavoli Rossi' ai Mondiali russi ecco le compagne di Witsel, ...

Mondiali Russia 2018 : ecco le wags più sexy sugli spalti : Dai Mondiali di Calcio 2006 l'acronimo ha superato i confini inglesi per approdare in tutto il mondo, e su tutti sugli spalti degli stadi di calcio . L'interesse nei confronti delle compagne dei ...

Mondiali Russia 2018 : le wags più sexy : Mogli, compagne e fidanzate famose sono pronte a tifare e sostenere i più importanti giocatori del mondo: Shakira , Georgina Rodríguez , Izabel Goulart solo per citarne alcune ecco le immagini più ...

Mondiali Russia 2018 – Danimarca-Francia : le Wags francesi distolgono l’attenzione dal match - che spettacolo in tribuna [GALLERY] : In tribuna le bellissime Wags francesi: durante Danimarca-Argentina, ‘l’esordio’ della fidanzata di Pogba al fianco della mamma E’ terminata 0-0 la sfida tra Danimarca Francia, valida per l’ultimo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre, che si sono sfidate oggi in terra russa, non hanno voluto rischiare troppo, accontentandosi di un pareggio che ha permesso ad entrambe di accedere agli ...

Mondiali Russia 2018 - bionda e bella da far paura : ecco Theresa Kofoed - la bella moglie di Jorgensen Wags della Danimarca [GALLERY] : Nicolai Jorgensen vanta una moglie bellissima, la blogger Theresa Kofoed ai Mondiali di Russia 2018 accanto al calciatore della Danimarca Nicolai Jorgensen sta disputando i Mondiali di Russia 2018 con la sua Danimarca. Alla squadra del calciatore del Feyenoord basta un pareggio contro la Francia, nell’ultimo turno della fase a gironi, per volare agli ottavi di finale. Un risultato che la Nazionale danese potrebbe ottenere anche grazie ...

Mondiali - 'wags' e sexy tifose : che spettacolo le croate! : La Nazionale croata potrà contare su delle fan speciali ai Mondiali russi: dalle bellissime compagne di Rakitic, Kovacic, Corluka, Perisic alla sorella di Brozovic. E poi le splendide Nina Moric e ...

Wags… Mondiali! Falcao ‘presenta’ la bellissima e talentuosa moglie Lorelei Tarón [GALLERY] : Radamel Falcao vanta una moglie bellissima: la biondissima e bellissima Lorelei Taròn ha seguito il marito anche ai Mondiali di Russia 2018 Biondissima, dal sorriso perfetto e dalla voce incantevole: è Lorelei Tarón, moglie di Radamel Falcao. Il calciatore è protagonista in questi giorni dei Mondiali di Russia 2018 con la sua Colombia, ma può contare sul supporto della sua famiglia anche in terra straniera. La bellissima cantante argentina, ...

Mondiali Russia 2018 – Wags bellissime : Michelle Lacroix la meravigliosa moglie De Buyne del Belgio [GALLERY] : Michelle Lacroix è la bellissima moglie dei Kevin De Buyne, la meravigliosa bionda sostiene il marito ai Mondiali di Russia 2018 Dopo il 3-0 rifilato a Panama, il Belgio dimostra tutta la sua forza ai Mondiali di Russia 2018 segnando ben 5 reti contro la Tunisia e confermandosi leader nel girone G. Tra gli altri calciatori che costituiscono l’armata belga, c’è anche Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City e della ...

Mondiali - wags e sexy tifose : le 'Valchirie' tedesche! : La Nazionale guidata da Joachim Löw potrà contare su delle bellissime tifose, 'campionesse' in carica, anche non tedesche... come la giunonica Izabel Goulart, divisa tra il suo Brasile e la Germania ...

Mondiali - wags e sexy tifose : le 'gallette' francesi! : Le bellissime francesi sono storicamente tra le tifose più appassionate, sempre al seguito dei loro compagni. Ai Mondiali di Russia tra i volti nuovi ecco la splendida Charlotte Pirroni, ex 'Miss ...

Mondiali - wags e sexy tifose : le 'furie' spagnole! : Le 'calienti' iberiche sono capitanate ai Mondiali russi dalla splendida Pilar Rubio, moglie di Sergio Ramos. Sarà affiancata da Sara Salamo, Edurne e dalle altre incantevoli 'wags' della Spagna. E ...

Mondiali - 'wags' e sexy tifose : la samba delle brasiliane! : Dal Paese delle supermodelle alcune tra le donne più affascinanti del mondo, grandi tifose del Brasile: Gisele, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Lais Ribeiro e Bruna Marquezine, la fidanzata della stella Neymar. Una 'sfilata' di bellezze davvero al 'top'