Mondiali : Tunisia batte Panama 2-1 : ANSA, - ROMA, 28 GIU - Nella Mordovia Arena di Saransk la Tunisia vince 2-1, in rimonta, la sfida con Panama che metteva di fronte le cenerentole del Gruppo G, dove erano già qualificate agli ottavi ...

Mondiali : euforia Belgio - vince contro l’inghilterra e agli Ottavi sfiderà il Giappone. Vittoria della Tunisia contro Panama [FOTO e VIDEO] : 1/18 AFP/LaPresse ...

Pagelle Panama-Tunisia 1-2 - Mondiali 2018 : Rodriguez illude - Ben Youssef è tarantolato - Khazri timbra la rimonta : Il Panama sfiora la conquista del primo punto della sua storia calcistica ai Mondiali, ma si fa rimontare dalla Tunisia nell’ultima partita del gruppo F. Un tiro fortunoso di Rodriguez, finito in rete a causa di una deviazione di Meriah, illude i panamensi, che nella ripresa però crollano sotto i colpi di Ben Youssef e Khazri che timbrano la vittoria dei nordafricani e relegano il Panama all’ultimo posto nel girone. Di seguito, le ...

LIVE Panama-Tunisia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 - panamensi in vantaggio con l'autogol di Meriah : ... Panama è alla caccia della prima vittoria in una fase finale della Coppa del Mondo mentre i tunisini vogliono vincere la seconda partita iridata nella propria storia, 40 anni dopo la prima. 19:35 ...

Mondiali Russia 2018 – Sexy tifose e caldi baci : lo spettacolo di Panama-Tunisia è sugli spalti [GALLERY] : Pose sensuali e dolci bambini: lo spettacolo di Panama-Tunisia ai Mondiali di Russia 2018 è sugli spalti: nella gallery le foto più belle Panama e Tunisia nulla possono ormai per accedere agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Le due squadre sono entrambe eliminate, ma si stanno ugualmente sfidando in campo, adesso, per l’ultimo match della fase a gironi della rassegna iridata. Poco spettacolo, sul campo da gioco, ma a ...

Mondiali : Panama-Tunisia è spettacolo sugli spalti tra colori - baci e stranezze [GALLERY] : 1/13 AFP/LaPresse ...

LIVE Panama-Tunisia - Mondiali 2018 in DIRETTA : le Aquile di Cartagine per salvare l’onore : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INGHILTERRA-BELGIO Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Panama-Tunisia, incontro valido per l’ultima giornata del gruppo G ai Mondiali 2018 di calcio. La partita non ha nulla da dire per quanto riguarda la qualificazione, infatti le due compagini sono già eliminate aritmeticamente con ancora zero punti in classifica dopo le sconfitte contro le due dominatrici del raggruppamento, Belgio e Inghilterra. Per ...