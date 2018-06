Mondiali Russia 2018 | le partite di oggi di Coppa del Mondo in Tv e streaming

Mondiali Russia 2018 - la stampa tedesca è sotto shock! : Mondiali, Germania incredibilmente eliminata dalla competizione russa, il day after sui quotidiani tedeschi è a tratti drammatico La debacle mondiale della Germania, sconfitta ieri 2-0 dalla Corea del Sud ed eliminata dal Mondiale di Russia, campeggia sulle prime pagine dei quotidiani tedeschi. “Senza parole” scrive ‘Bild’ riprendendo il titolo usato 4 anni fa quando la Mannschaft guidata da Loew travolse 7-1 il Brasile ...

Mondiali Russia 2018 – Il tatuaggio del figlio di Cristiano Ronaldo : sul braccio spunta il tattoo di… papà [FOTO] : Cristiano Jr e il suo primo tatuaggio: l’omaggio per papà Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo in vista degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 La fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018 sta per terminare, il tabellone è quasi delineato ormai e molte squadre sanno già quale sarà la loro prossima avversaria. Tra queste c’è il Portogallo di CR7, pronto a sfidare l’Uruguay di Cavani sabato sera. In attesa di vedere ...

“Io un’attrice porno?!” : la tifosa dei Mondiali di Russia 2018 smentisce la carriera nell’hard - lo sconcerto di Natalya Nemchinova : Natalya Nemchinova smentisce di aver mai percorso la carriera nel mondo del porno, la tifosa russa dei Mondiali di Russia 2018 ammette in un’intervista tutto il suo sconcerto nell’aver appreso la notizia “Natalya Nemchinova è un’attrice porno“, questa è stata una delle notizie più lette legata ai tifosi dei Mondiali di Russia 2018. La sexy supporter russa infatti era stata ‘notata’ sugli spalti di una ...

Mondiali Russia 2018 - il paradosso di Inghilterra-Belgio : giocheranno a “perdere” : Inghilterra-Belgio deciderà il girone G dei Mondiali di Russia 2018, le due squadre però potrebbero decidere a tavolino di non lottare per il primato Inghilterra-Belgio è l’incontro che questa sera deciderà il girone G dei Mondiali di Russia 2018. Le due Nazionali, attualmente appaiate a quota 6 punti nel girone, sono irraggiungibili dalle altre due squadre del raggruppamento e dunque si giocheranno le due posizioni che valgono gli ottavi. ...

Mondiali Russia 2018 – Germania eliminata : scintille alla Kazan Arena tra Ozil e i tifosi [FOTO] : Ozil, il lancio della maglia e la lite con i tifosi alla Kazan Arena dopo il ko contro la Corea del Sud Una delusione fortissima, per la Germania, ai Mondiali di Russia 2018. La Maledizione dei campioni del mondo si è scagliata contro la Nazionale tedesca, che si è fermata alla fase a gironi della rassegna iridata, tornano a casa così troppo presto, con la coda tra le gambe. Tanto amaro in bocca per i ragazzi di Low e tanto nervosismo, troppo, ...

Mondiali Russia 2018 - la Colombia passa se… la situazione del girone H : Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… vediamo tutte le combinazioni per il passaggio del turno della squadra di Cuadrado Mondiali Russia 2018, la Colombia passa se… ecco tutte le combinazioni del girone H. Un gruppo molto intricato, con la Polonia già fuori dai giochi per il passaggio del turno agli ottavi di finale. Le altre tre squadre però lotteranno sino all’ultimo per un posto al prossimo turno. Giappone e Senegal si ...

Mondiali 2018 Russia - Inghilterra-Belgio : chi perde trova un tabellone migliore : E non è un caso che la doppietta decisiva l'abbia firmata Harry Kane, una delle piacevoli conferme in questa Coppa del Mondo. L'attaccante del Tottenham non si è ovviamente accontentato ed ha ...

Mondiali Russia 2018 – Neuer - che schiaffo alla Germania : “noi patetici contro chiunque - ci avrebbero eliminato anche…” : Dopo l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018, Manuel Neuer non ha risparmiato parole durissime nei confronti della Germania: il portiere ha definito ‘patetica’ la prestazione dei tedeschi Dramma sportivo in casa Germania. I Campioni del Mondo sono stati sconfitti dalla Corea del Sud (già eliminata) ed hanno chiuso il proprio girone all’ultimo posto in classifica. La grande Germania è la prima delusione del Mondiale di ...

Mondiali Russia 2018 - ecco perchè è una giornata storica : la Corea ‘elimina’ la Germania mentre il Brasile convince : Mondiali Russia – Si è conclusa una giornata storica valida per i Mondiali che si è aperto con la clamorosa eliminazione della Germania. Niente da fare per Khedira e compagni che hanno perso clamorosamente contro la ‘cenerentola’ Corea del Sud. Si tratta un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai stati eliminati nella storia dei Mondiali al primo turno, cioè nei gironi. Il peggior risultato di sempre erano ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle di Brasile-Serbia [GALLERY] : Brasile-Serbia regala emozioni allo Spartak Stadium, ecco le immagini più belle del match Il girone E dei Mondiali di Russia 2018 si conclude con il primo posto in classifica del Brasile, che dopo la vittoria contro la Serbia si aggiudica il passaggio agli ottavi di finale. Allo Spartak Stadium due sono i gol che gonfiano la rete durante i 90 minuti regolamentari e sono entrambi firmati dalla Nazionale verdeoro. Scorri la gallery per vedere le ...

Mondiali di Russia 2018 - le immagini più belle di Brasile-Serbia [GALLERY ] : Brasile-Serbia regala emozioni allo Spartak Stadium, ecco le immagini più belle del match Il girone E dei Mondiali di Russia 2018 si conclude con il primo posto in classifica del Brasile, che dopo la vittoria contro la Serbia si aggiudica il passaggio agli ottavi di finale. Allo Spartak Stadium due sono i gol che gonfiano la rete durante i 90 minuti regolamentari e sono entrambi firmati dalla Nazionale verdeoro. Scorri la gallery per vedere le ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in tavola, ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – I risultati del girone E quasi completano il quadro degli ottavi : Brasile e Svizzera sfideranno… [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo E: il Brasile blinda il primato e sfiderà il Messico Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania, scendono in campo Serbia-Brasile e Svizzera-Costa Rica per staccare i due pass decisivi per gli ottavi. A ...

Mondiali Russia Gruppo E - il Brasile chiude in vetta ed adesso grande spettacolo agli ottavi : vola la Svizzera che pensa in grande [TABELLONE] : Mondiali Russia Gruppo E – Si è conclusa la fase a gironi per il Gruppo E dei Mondiali, tutto si è concluso secondo i pronostici della vigilia. vola agli ottavi il Brasile che ha avuto la meglio della Serbia, 0-2 il risultato finale grazie alle reti di Paulinho e Thiago Silva, niente da fare per Milinkovic-Savic e compagni che pagano il pesante ko contro la Svizzera. Nell’altro pareggio proprio tra la Svizzera e la Costa Rica, 2-2 il ...