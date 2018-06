Mondiali Russia 2018 – Giappone | una dolce sconfitta! La Polonia si sveglia tardi | le

Mondiali Russia 2018 – Le foto più belle di Senegal-Colombia : decide Mina - il ‘fenomeno’ che fa panchina al Barcellona [GALLERY] : Finale da batticuore fra Senegal e Colombia, ultima gara del Girone-H: Yerri Mina regala la qualificazione ai Cafeteros e condanna gli africani! Nella nostra gallery le foto più belle della partita La Colombia supera il Senegal nel finale di partita e accede agli ottavi. Gli africani, nonostante l’arrivo a pari punti con il Giappone, devono dire addio alla competizione a causa di due cartellini gialli in più rispetto alla squadra ...

Mondiali Russia 2018 - strani infortuni in casa Brasile : Marcelo messo ko dal… materasso dell’hotel : Il giocatore del Brasile ha abbandonato anzitempo il campo di gioco durante il match contro la Serbia, la causa è un mal di schiena causato dal… materasso dell’hotel Un infortunio stranissimo, che potrebbe costare davvero caro a Marcelo. Il giocatore brasiliano, infatti, è uscito tra le lacrime durante la gara contro la Serbia, vinta dai verdeoro con il punteggio di 2-0. AFP PHOTO / Mladen ANTONOV Dieci minuti in campo prima di ...

Mondiali Russia 2018 partite gironi H e G : video e highlights giovedì 28 giugno : Senegal-Colombia, Giappone-Polonia, Inghilterra-Belgio e Panama-Tunisia: video e highlights delle partite di giovedì 28 giugno dei Mondiali Russia 2018 Continuano le partite dei Mondiali Russia 2018. giovedì 28 giugno altre otto Nazionali si sono sfidate per conquistare uno dei posti di accesso agli ottavi di finale della Fifa World Cup 2018. A scendere in campo: quattro del Gruppo H e quattro del Gruppo G. Ecco i momenti più belli ed ...

Tabellone Mondiali 2018 Russia. Calendario e orari diretta tv : i risultati di tutte le partite : I Mondiali di calcio Russia 2018 non vedranno l'Italia tra le protagoniste. Ma sarà un grande spettacolo, e già dai gironi sono in programma grandi sfide. E' la 21esima edizione della coppa del mondo, 32 le...

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in ...

Mondiali Russia 2018 : la Colombia adesso non si ferma più : Giappone ko ma qualificato agli ottavi [FOTO e TABELLONE] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Colombia e Giappone agli ottavi : solo 2 posti liberi! [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo H: Colombia e Giappone agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania e il passaggio del turno del Brasile, tocca alle squadre del Girone-H scendere in campo. Due sfide importanti quelle ...

Mondiali 2018 Russia : formazione - spie e diffide : per l'Argentina scatta l'operazione Francia : Messi si disseta con una bottiglietta d'acqua. Mascherano e Sampaoli parlano tra di loro. Il Ct ride addirittura, con Banega. Tanti gli scatti che arrivano da Bronnicy, nel ritiro argentino che la ...

Mondiali Russia 2018 - sudore e sorrisi nel ritiro dell’Argentina : Messi e compagni si preparano al match con la Francia [GALLERY] : L’Argentina continua la preparazione in vista della gara contro la Francia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018 La sfida con la Francia si avvicina, l’Argentina lavora e fatica nel ritiro di Bronnitsy per farsi trovare pronta al match contro i transalpini. Leo Messi e compagni sudano agli ordini di Sampaoli, senza però disdegnare battute e sorrisi. Tutte le foto dell’allenamento della Seleccion ...

Mondiali 2018 Russia - Maradona : 'Ma quali ambulanze - sono più vivo che mai' : Lo show dopo il gol di Messi, le pose, il malore poco prima della fine del primo tempo, la tutt'altro che sobria esultanza dopo il fischio finale: se Nigeria-Argentina è stata la partita della ...

Mondiali 2018 Russia - tensione Queiroz-Portogallo : il ct dell'Iran attacca Cristiano Ronaldo : Iran-Portogallo, l'ultima partita del girone B dei Mondiali 2018, è stata abbastanza controversa. Chi pensava che Cristiano e compagni avrebbero avuto vita facile si è sbagliava, perché l'Iran ha ...

Mondiali Russia - Senegal-Colombia : sugli spalti il clima è caldissimo [FOTO] : Continuano a regalare grande spettacolo i Mondiali in Russia, ultima giornata della fase a gironi si decidono le ultime squadre qualificate agli ottavi di finale. In campo Senegal e Colombia che si affrontano in una partita fondamentale per la qualificazione, spalti bollenti già prima della partita, in particolar modo le tifose colombiane regalano spettacolo. In alto ecco la sexy fotogallery.

Mondiali Russia 2018 – Sexy tifose e travestimenti bizzarri : i prepartita di Giappone-Polonia e Sengal-Colombia [GALLERY] : Giappone-Polonia e Senegal-Colombia, le due sfide che chiudono il Gruppo-H: fra Sexy tifose e travestimenti bizzarri è prepartita sono coloratissimi Anche il Gruppo-H volge al termine con le due sfide del pomeriggio: Giappone-Polonia e Senegal-Colombia. Fra Sexy tifose e travestimenti bizzarri, gli spalti si riempiono di gioia e colori. Nella nostra gallery le immagini più belle del prepartita.L'articolo Mondiali Russia 2018 – Sexy ...