Mondiali | Matthaeus | “giusta l’eliminazione della Germania”

(Di giovedì 28 giugno 2018) “La nazionale tedesca ha meritato di andare a casa. Non aveva le caratteristiche per andare agli ottavi”. Lo ha detto l’ex campione del mondo e centrocampista tedesco Lothar. “Quattro anni fa andava tutto bene, ma la Germania ha perso tutta la sua forza ed ecco il risultato – dice ancora il capitanonazionale tedesca campione del mondo a Italia ’90 -. La responsabilità è di tutti: del ct e dei giocatori. Molti hanno giocato chiaramente al di sotto del proprio livello. Non c’era spirito di squadra”.ha poi indicato nel Brasile come la favorita del Mondiale: “Hanno giocatori ottimi e in quattro anni lo staff di allenatori ha fatto un lavoro enorme”. E Messi? “Sarà più difficile del solito per lui – spiega l’ex Pallone d’Oro -. Al Barcellona può contare su rapporti solidi con ...