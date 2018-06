Mondiali | Maradona alza la voce | Io morto? Sto benone | quante menzogne sui

Maradona show - una notte di meme Mondiali : L’Argentina di Sampaoli ha passato il turno, superando la fase dei gironi ai mondiali di calcio 2018. La panchina in visibilio, i giocatori a testa alta e l’allenatore vittorioso. Fin qui, tutto regolare. Ma a uscire dai canoni ci ha pensato Diego Armando Maradona. Una notte folle la sua tra pose plastiche, urla, preghiere e gestacci. Tutte cose perfette per i meme.LEGGI ANCHESognando Beckham (o Cabrini): i calciatori più amati della ...

Mondiali - Maradona 'ora sto bene' : Lo ha dichiarato l'ex campione del mondo argentino sulla sua pagina facebook. "Sto bene, non sono stato ricoverato. Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso.

Mondiali 2018 Russia - show e malore in tribuna per Maradona : 'Ma ora sto bene' : Novanta minuti intensi vissuti da protagonista in tribuna, uno show nello show quello fornito da Diego Maradona durante Nigeria-Argentina , match che ha visto il successo argentino nel finale che è ...

Mondiali 2018 - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Mondiali - Maradona 'ora sto bene' : Lo ha dichiarato l'ex campione del mondo argentino sulla sua pagina facebook. "Sto bene, non sono stato ricoverato. Nell'intervallo della partita mi faceva molto male la nuca e ho avuto uno scompenso.

Mondiali - l’Argentina passa il turno. Ma lo spettacolo è sugli spalti : Maradona dalla lode a Dio al malore : “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. Diego Armando Maradona aveva previsto la vittoria dell’Albiceleste contro la Nigeria, con il relativo passaggio di turno. Ma mentre Messi e compagni se la giocavano in campo, in tribuna l’ex pibe de oro dava spettacolo tra invocazioni all’altissimo, preghiere e gesti scaramantici. Alla fine la gioia è stata troppa e Maradona ha avuto un collasso che ...

Mondiali Russia 2018 – Malore Maradona - la verità di Diego : “ricoverato? Ecco cosa è successo” : Diego Armando Maradona fa chiarezza sul Malore accusato ieri sera allo stadio durante la sfida dei Mondiali di Russia 2018 tra Nigeria e Argentina Durante Nigeria-Argentina, il vero showman della serata è stato Diego Armando Maradona. Prima il balletto con una tifosa nigeriana, poi un’esultanza da film (QUI il VIDEO), per non parlare della ‘pennichella’ e dei gestacci rivolti ai rivali (IL VIDEO). El Pibe de Oro ha fatto però ...

Mondiali - che paura per Maradona! Malore in tribuna - portato in infermeria : Fa il giro del mondo il video del Malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di continuare a seguire la ...

Mondiali - che paura per Maradona! Malore in tribuna - portato in infermeria : Fa il giro del mondo il video del malore di Diego Maradona durante Argentina-Nigeria, ma secondo i media argentini El Pibe ha sofferto uno sbalzo di pressione che non gli ha impedito di...

Mondiali Russia 2018; Maradona - 12° uomo dell'Argentina. Le foto dello show sugli spalti con la Nigeria : Accolto come un re dai tifosi argentini, Diego Armando Maradona ha seguito la decisiva partita contro la Nigeria con la solita grande intensità. Salvo poi schiacciare un pisolino e scatenarsi con un ...

Mondiali Russia 2018 - malore per Maradona nell’intervallo di Argentina-Nigeria : immagini shock [VIDEO] : Al termine del primo tempo, Diego Armando Maradona ha avuto un piccolo malore ed è stato trasportato all’interno del suo box malore per Diego Armando Maradona durante l’intervallo di Nigeria-Argentina, ‘El Diez’ infatti è stato trasportato a spalla all’interno del suo box dove è stato fatto accomodare su una poltrona. Tanto dolore, come ha tradito il suo volto, ma anche tanta voglia di sostenere la propria ...

LEO MESSI - Mondiali 2018/ Video - Pulce subito in gol in Nigeria-Argentina e Maradona... : Leo MESSI MONDIALI 2018 Video: ultima occasione di qualificazione per la Pulce e l'Albiceleste oggi in Nigeria-Argentina. L'ultima benedizione di Maradona.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 20:27:00 GMT)

Leo Messi - Mondiali 2018/ Video - ultima chance della Pulce in Nigeria-Argentina e Maradona… : Leo Messi Mondiali 2018 Video: ultima occasione di qualificazione per la Pulce e l'Albiceleste oggi in Nigeria-Argentina. L'ultima benedizione di Maradona.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:18:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Maradona sprona l’Albiceleste : “adesso voglio la vera Argentina” : Maradona sa bene che l’Argentina deve tirare fuori gli artigli, la squadra di Messi e soci rischia di restar fuori dagli ottavi di finale dei Mondiali “Sono convinto che finalmente vedremo giocare l’Argentina da Argentina”. E’ la previsione di Diego Armando Maradona a poche ore dal match che stasera vedrà l’Albiceleste affrontare la Nigeria, sfida che deciderà il destino dei vice-campioni del mondo costretti a ...