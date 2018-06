Mondiali | la metamorfosi dell' inviato Stavolta sono gli uomini ad essere mandati in

blogo

(Di giovedì 28 giugno 2018) Se nel resto del mondosoprattutto le donne adspedite in trincea, tra tifosi scalmanati e incontrollabili, in Italia sembra di assistere al fenomeno opposto.Idi Russia raccontano un’inversione dei ruoli in casa Mediaset, dove il mestiere di ‘vittima sacrificale’ spetta di diritto agli inviati.prosegui la lettura, lagliadin trincea pubblicato su TVBlog.it 28 giugno 2018 11:25.