Mondiali | Giappone avanti per fair play

Il Giappone agli ottavi grazie ai cartellini gialli. Tutte le squadre africane eliminate dai Mondiali : La qualificazione del Giappone agli ottavi dei mondiali 2018 si tinge di giallo, letteralmente. Nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro la Polonia i nipponici sono comunque riusciti a passare il turno da secondi a scapito del Senegal, grazie al cosiddetto "coefficiente fairplay". Entrambe le squadre avevano collezionato 4 punti in classifica con una differenza reti pari a 0 (4 gol fatti e 4 subiti per entrambi). A fare la differenza è ... : La qualificazione deldei2018 si tinge di giallo, letteralmente. Nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro la Polonia i nipponici sono comunque riusciti a passare il turno da secondi a scapito del Senegal,al cosiddetto "coefficiente fairplay". Entrambe leavevano collezionato 4 punti in classifica con una differenza reti pari a 0 (4 gol fatti e 4 subiti per entrambi). A fare la differenza è ...

Mondiali 2018 : Giappone-Polonia 0-1 - le pagelle. Asiatici sconfitti ma qualificati. Benissimo Glik - Lewandowski delude : Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale. GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e ... : Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale. GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e ...

Colombia e Giappone si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali : Con la vittoria per 1-0 sul Senegal, la Colombia ha concluso al primo posto il Gruppo H dei Mondiali e si è qualificata agli ottavi di finale. Al secondo posto si è qualificato invece il Giappone, che nonostante abbia perso The post Colombia e Giappone si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post. : Con la vittoria per 1-0 sul Senegal, laha concluso al primo posto il Gruppo H deie si è qualificatadi. Al secondo posto si è qualificato invece il, che nonostante abbia perso The postsidideiappeared first on Il Post.