Mondiali 2018 - conta anche il fair play : ecco perché fa festa il Giappone : ROMA - È il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei Mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e differenza reti ...

Mondiali Russia 2018 – Giappone - una dolce sconfitta! La Polonia si sveglia tardi : le foto più belle della partita [GALLERY] : Il Giappone passa agli ottavi di Russia 2018 nonostante la sconfitta contro la Polonia: la formazione asiatica premiata dal coefficiente fair play La più dolce delle sconfitte per il Giappone. La formazione asiatica perde 0-1 contro la Polonia ma accede comunque agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il motivo? Nonostante l’arrivo a pari punti con il Senegal e con ogni statistica in perfetta parità, il coefficiente fair ...

Mondiali : Giappone avanti per fair play : ANSA, - ROMA, 28 GIU - E' il fair play a determinare l'accesso agli ottavi dei Mondiali di Russia del Giappone. Nonostante la sconfitta per 1-0 con la Polonia, la squadra asiatica a parità di punti e ...

Giappone-Polonia 0-1 - Mondiali 2018 : il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta. Samurai agli ottavi grazie al fair play! : La Polonia batte il Giappone per 1-0 nella terza giornata del Girone H dei Mondiali di calcio, ma i nipponici strappano comunque la qualificazione agli ottavi di finale a discapito del Senegal. Gli asiatici infatti in tre partite hanno ricevuto quattro cartellini gialli, gli africani sei e questo, essendo pari le due selezioni per punti fatti, differenza reti, gol segnati e nello scontro diretto, tanto basta per mandare agli ottavi la squadra ...

Mondiali 2018 : Senegal-Colombia 0-1 e Giappone-Polonia 0-1 : eliminati gli africani : Il gol di Yerry Mina ribalta il girone: Cafeteros agli ottavi con gli asiatici, senegalesi fuori solo per la differenza a loro sfavore di giocatori ammoniti

Il Giappone agli ottavi grazie ai cartellini gialli. Tutte le squadre africane eliminate dai Mondiali : La qualificazione del Giappone agli ottavi dei mondiali 2018 si tinge di giallo, letteralmente. Nonostante la sconfitta per 1 a 0 contro la Polonia i nipponici sono comunque riusciti a passare il turno da secondi a scapito del Senegal, grazie al cosiddetto "coefficiente fairplay". Entrambe le squadre avevano collezionato 4 punti in classifica con una differenza reti pari a 0 (4 gol fatti e 4 subiti per entrambi). A fare la differenza è ...

Mondiali Russia 2018 : la Colombia adesso non si ferma più : Giappone ko ma qualificato agli ottavi [FOTO e TABELLONE] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Mondiali 2018 : Giappone-Polonia 0-1 - le pagelle. Asiatici sconfitti ma qualificati. Benissimo Glik - Lewandowski delude : Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale. GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e ...

Colombia e Giappone si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali : Con la vittoria per 1-0 sul Senegal, la Colombia ha concluso al primo posto il Gruppo H dei Mondiali e si è qualificata agli ottavi di finale. Al secondo posto si è qualificato invece il Giappone, che nonostante abbia perso The post Colombia e Giappone si sono qualificate agli ottavi di finale dei Mondiali appeared first on Il Post.

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Colombia e Giappone agli ottavi : solo 2 posti liberi! [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo H: Colombia e Giappone agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania e il passaggio del turno del Brasile, tocca alle squadre del Girone-H scendere in campo. Due sfide importanti quelle ...

Giappone qualificato/ Nipponici agli ottavi grazie al numero di ammonizioni! (Mondiali 2018) : Il Giappone è qualificato agli ottavi dei Mondiali 2018: contro la Polonia alla nazionale del Sol Levante basta la sconfitta salvando le minori ammonizioni.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Mondiali : avanti Colombia e Giappone : 17.54 Nel girone H accedono agli ottavi Colombia (piegato il Senegal) e il Giappone che,malgrado il ko con la Polonia, vanta un miglior coefficiente fair play (meno cartellini gialli) sul Senegal. Colombia-Senegal 1-0 A Samara primo tempo deludente con sterile supremazia del Senegal.Al 74' passano i sudamericani con Mina. Forcing Senegal,ma Ospina non si fa sorprendere Giappone-Polonia 0-1 Sorpresa a Volgograd con la squadra di ...

Mondiali 2018 : Giappone-Polonia 0-1 - le pagelle. Lewandowski non incide - nipponici sottotono : GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e proprio miracolo. Non può nulla sul piattone volante di Bednarek H. Sakai: Yoshida: Makino: Nagatomo: G. Sakai: Yamaguchi: Shibasaki: Usami 6: tanta corsa sulla fascia sinistra, applicandosi anche in fase difensiva in supporto di Nagatomo. In fase offensiva si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è ...

Diretta/ Giappone-Polonia Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : Bednarek! Polonia avanti : Diretta Giappone Polonia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La nazionale del Sol Levante ad un passo dagli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:30:00 GMT)