Mondiali 2018 Russia | Colombia | infortunio per James Pekerman | ' Sono preoccupato'

Mondiali 2018 - Inghilterra-Belgio 0-1 : la decide Januzaj : ROMA - Alla fine è l' Inghilterra a spuntarla nella corsa al secondo posto del Gruppo H , con il Belgio 'costretto' a chiudere in vetta per 'colpa' dell'1-0 con cui ha superato i rivali nella sfida ...

Tabellone Mondiali 2018 : gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Calendario e orari delle partite. Su che canale vederle in tv : I Mondiali 2018 di calcio entrano nel vivo con la disputa degli ottavi di finale, il primo turno dell’appassionante fase a eliminazione diretta, quella da dentro o fuori in cui è vietato sbagliare: prosegue l’avventura chi vince la partita al termine dei 90 minuti (o eventuali supplementari e calci di rigore), chi perde torna a casa. Il Tabellone dei Mondiali 2018 di calcio sembra essere parecchio squilibrato visto che quasi tutte le ...

Ottavi di finale - Mondiali 2018/ Tabellone accoppiamenti : vince il Belgio - all'Inghilterra la Colombia : Ottavi di finale , Mondiali 2018 : Tabellone accoppiamenti . Belgio e Inghilterra già qualificate, mentre Giappone, Senegal e Colombia sono in lotta per due posti

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Kane in testa da solo - Messi si sblocca : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...