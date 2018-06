Mondiali 2018 | partite e risultati di oggi 28 giugno

Probabili formazioni / Giappone Polonia : quote e le ultime novità live (Mondiali 2018 - girone H) : Probabili formazioni Giappone Polonia: quote e le ultime novità live sui giocatori oggi in campo per il girone H dei Mondiali 2018. Occhio al jolly Honda.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Calendario Mondiali 2018/ Gironi G-H - gli orari tv delle partite in programma oggi (28 giugno) : Calendario Mondiali 2018: gli orari tv delle partite in programma oggi giovedi 28 giugno. In campo ecco i Gironi G e H: si accendreanno gli ultimi match del turno.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 04:43:00 GMT)

Video/ Messico Svezia (0-3) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : Video Messico Svezia (risultato finale 0-3): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Le due nazionali si qualificano a braccetto agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:07:00 GMT)

Video/ Serbia-Brasile (0-2) : highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Video Serbia Brasile (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Decidono Paulinho e Thiago Silva: Seleçao agli ottavi con il primo posto nel gruppo E(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:05:00 GMT)

Video/ Svizzera Costa Rica (2-2) : gol e highlights della partita (Mondiali 2018 - girone E) : Video Svizzera Costa Rica (risultatao finale 2-2): highlights e gol della partita ai Mondiali 2018. I rossocrociati si qualificano agli ottavi di finale con il secondo posto nel gruppo E(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 03:01:00 GMT)

DIRETTA/ Svizzera Costa Rica Mondiali 2018 (risultato finale 2-2) : Petkovic "ora testa alla Svezia" : DIRETTA Svizzera Costa Rica, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I rossocrociati potrebbero anche perdere ed essere comunque agli ottavi(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 01:00:00 GMT)

DIRETTA/ Serbia-Brasile Mondiali 2018 (risultato finale 0-2) - Selecao agli ottavi : Tite "noi favoriti? non so" : DIRETTA Serbia Brasile, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2018(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 00:54:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – Neuer - che schiaffo alla Germania : “noi patetici contro chiunque - ci avrebbero eliminato anche…” : Dopo l’eliminazione dai Mondiali di Russia 2018, Manuel Neuer non ha risparmiato parole durissime nei confronti della Germania: il portiere ha definito ‘patetica’ la prestazione dei tedeschi Dramma sportivo in casa Germania. I Campioni del Mondo sono stati sconfitti dalla Corea del Sud (già eliminata) ed hanno chiuso il proprio girone all’ultimo posto in classifica. La grande Germania è la prima delusione del Mondiale di ...

Ottavi Mondiali 2018 - gli accoppiamenti. Calendario e tabellone - quasi completo - : Francia- Argentina, Spagna-Russia, Portogallo-Uruguay e Croazia-Danimarca le prime sfide: tutte le date Ottavi DI FINALE Mondiali 2018, IL tabellone completo SPECIALE Mondiali 2018 Risultati, ...

Brasile-Messico - Ottavi Mondiali 2018 : data - programma - orario e tv. Su che canale vederla : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Jefferson Bernandes Shutterstock

LIVE Brasile-Serbia - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - Paulinho e Thiago Silva in gol. Verdeoro agli ottavi col Messico : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. ...

Mondiali Russia 2018 - ecco perchè è una giornata storica : la Corea ‘elimina’ la Germania mentre il Brasile convince : Mondiali Russia – Si è conclusa una giornata storica valida per i Mondiali che si è aperto con la clamorosa eliminazione della Germania. Niente da fare per Khedira e compagni che hanno perso clamorosamente contro la ‘cenerentola’ Corea del Sud. Si tratta un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai stati eliminati nella storia dei Mondiali al primo turno, cioè nei gironi. Il peggior risultato di sempre erano ...

VIDEO Highlights Svizzera-Costa Rica 2-2 - Mondiali 2018 : pareggio pirotecnico - elvetici agli ottavi di finale : Svizzera e Costa Rica hanno pareggiato per 2-2 ai Mondiali 2018 di calcio. Incontro pirotecnico con ben quattro gol, gli elvetici hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale dove troveranno la Svezia. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Svizzera-Costa Rica 2-2. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

VIDEO Highlights Serbia-Brasile 0-2 - Mondiali 2018 : verdeoro agli ottavi - super Neymar. Gold i Paulinho e Thiago : Il Brasile ha sconfitto la Serbia per 2-0 grazie ai gol di Paulinho e Thiago Silva, vincendo così il girone e qualificandosi agli ottavi di finale dove affronterà il Messico. I verdeoro hanno dominato l’incontro, trascinati da Neymar e Coutinho che hanno surclassato gli slavi. Di seguito il VIDEO con gli Highlights di Serbia-Brasile 0-2 ai Mondiali 2018. Foto: Thiago Dias Rodrigues Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi ...