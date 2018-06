Mondiali 2018 | conta anche il fair play | ecco perché fa festa il Giappone

Mondiali Russia 2018 – Giappone - una dolce sconfitta! La Polonia si sveglia tardi : le foto più belle della partita [GALLERY] : Il Giappone passa agli ottavi di Russia 2018 nonostante la sconfitta contro la Polonia: la formazione asiatica premiata dal coefficiente fair play La più dolce delle sconfitte per il Giappone. La formazione asiatica perde 0-1 contro la Polonia ma accede comunque agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Il motivo? Nonostante l’arrivo a pari punti con il Senegal e con ogni statistica in perfetta parità, il coefficiente fair ...

Giappone-Polonia 0-1 - Mondiali 2018 : il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta. Samurai agli ottavi grazie al fair play! : La Polonia batte il Giappone per 1-0 nella terza giornata del Girone H dei Mondiali di calcio, ma i nipponici strappano comunque la qualificazione agli ottavi di finale a discapito del Senegal. Gli asiatici infatti in tre partite hanno ricevuto quattro cartellini gialli, gli africani sei e questo, essendo pari le due selezioni per punti fatti, differenza reti, gol segnati e nello scontro diretto, tanto basta per mandare agli ottavi la squadra ...

Mondiali Russia 2018 – Le foto più belle di Senegal-Colombia : decide Mina - il ‘fenomeno’ che fa panchina al Barcellona [GALLERY] : Finale da batticuore fra Senegal e Colombia, ultima gara del Girone-H: Yerri Mina regala la qualificazione ai Cafeteros e condanna gli africani! Nella nostra gallery le foto più belle della partita La Colombia supera il Senegal nel finale di partita e accede agli ottavi. Gli africani, nonostante l’arrivo a pari punti con il Giappone, devono dire addio alla competizione a causa di due cartellini gialli in più rispetto alla squadra ...

Mondiali Russia 2018 - strani infortuni in casa Brasile : Marcelo messo ko dal… materasso dell’hotel : Il giocatore del Brasile ha abbandonato anzitempo il campo di gioco durante il match contro la Serbia, la causa è un mal di schiena causato dal… materasso dell’hotel Un infortunio stranissimo, che potrebbe costare davvero caro a Marcelo. Il giocatore brasiliano, infatti, è uscito tra le lacrime durante la gara contro la Serbia, vinta dai verdeoro con il punteggio di 2-0. AFP PHOTO / Mladen ANTONOV Dieci minuti in campo prima di ...

Mondiali Russia 2018 partite gironi H e G : video e highlights giovedì 28 giugno : Senegal-Colombia, Giappone-Polonia, Inghilterra-Belgio e Panama-Tunisia: video e highlights delle partite di giovedì 28 giugno dei Mondiali Russia 2018 Continuano le partite dei Mondiali Russia 2018. giovedì 28 giugno altre otto Nazionali si sono sfidate per conquistare uno dei posti di accesso agli ottavi di finale della Fifa World Cup 2018. A scendere in campo: quattro del Gruppo H e quattro del Gruppo G. Ecco i momenti più belli ed ...

Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Los Cafeteros volano agli ottavi con il gol di Mina - eliminazione beffarda per gli africani : La Colombia batte 1-0 il Senegal e vola agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Los Cafeteros hanno vinto lo scontro diretto grazie al gol di Mina al 74’ e si qualificano così come primi classificati nel Gruppo H. Beffati invece I Leoni della Teranga che vengono eliMinati per il coefficiente fair play, che premia il Giappone avendo accumulato due cartellini gialli in meno nelle gare disputate. Avvio di gara su ritmi bassi, con nessuna ...

Mondiali Russia 2018 - ecco il TABELLONE degli Ottavi di Finale aggiornato – Per la prima volta nella storia non ci sono africane - il web si scatena : “è l’effetto Salvini” : Il TABELLONE degli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018 è praticamente completo: ci sono solo due spazi vuoti, ma sappiamo già le squadre che li riempiranno. Si tratta di Belgio e Inghilterra, che stasera nello scontro diretto decideranno la posizione. Chi vince affronterà il Giappone in un Ottavo di Finale più semplice, ma poi ai Quarti potrebbe scontrarsi con il Brasile. Chi perde e arriva secondo, invece, dovrà affrontare subito ...

Mondiali Russia 2018 : gironi - calendario - risultati ed orari : Mondiali Russia 2018 – Attesa finita, prende il via il Mondiale in Russia del 2018, una competizione che preannuncia grande spettacolo e che promette emozioni. Le squadre favorite sono cinque, Brasile, Spagna, Germania, Francia ed Argentina, tutte squadre forti ma che non convincono al cento per cento e per motivi diversi. La favorita sembrava la Spagna ma il ribaltone in panchina con l’esonero di Lopetegui ha cambiato le carte in ...

Pagelle Senegal-Colombia 0-1 - Mondiali 2018 : Mina e Ospina decisivi per le sorti del match : Pagelle Senegal-Colombia 0-1 SENEGAL K.N’Diaye 6. Nel primo tempo interviene sulla punizione di Quintero, ma l’estremo difensore senegalese risponde presente. Nella ripresa è autore di un’ottima uscita in scivolata che anticipa Muriel. Non può più di quel tanto sull’unica rete subita Gassama 6. I Leoni della Teranga non sviluppano frequentemente le loro azioni dalla zona destra del campo, perciò in fase offensiva non si fa ...

