Mondiali 2018 | BEFFA Senegal! Eliminato dal criterio fair play Ma come funziona?

Calendario Mondiali 2018 : risultati e classifiche delle partite. Il fair play beffa il Senegal : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Mondiali 2018 : Giappone-Polonia 0-1 - le pagelle. Asiatici sconfitti ma qualificati. Benissimo Glik - Lewandowski delude : Sconfitto, ma felice. Il Giappone perde 1-0 contro la Polonia, ma stacca comunque il biglietto degli ottavi di finale grazie al minor numero di cartellini gialli rispetto al Senegal, a sua volta sconfitto dalla Colombia. Per i polacchi una vittoria inutile, ma che rende meno amaro l’addio dal Mondiale. GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 – Colombia e Giappone agli ottavi : solo 2 posti liberi! [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale dopo i verdetti del gruppo H: Colombia e Giappone agli ottavi Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale. Grandi emozioni nella kermesse russa che non smette di stupire, partita dopo partita. Dopo la clamorosa eliminazione della Germania e il passaggio del turno del Brasile, tocca alle squadre del Girone-H scendere in campo. Due sfide importanti quelle ...

GIAPPONE Kawashima 6,5: la sua parata sul colpo di testa di Grosicki è probabilmente una delle più belle di tutto il Mondiale. Un vero e proprio miracolo. Non può nulla sul piattone volante di Bednarek H. Sakai: Yoshida: Makino: Nagatomo: G. Sakai: Yamaguchi: Shibasaki: Usami 6: tanta corsa sulla fascia sinistra, applicandosi anche in fase difensiva in supporto di Nagatomo. In fase offensiva si accende ad intermittenza, ma quando lo fa è ...

Inghilterra-Belgio live. Mondiali 2018 diretta tv e streaming : Inghilterra-Belgio, partita valida per la terza giornata del Gruppo G della fase a gironi del Campionato del Mondo di calcio Russia 2018, si gioca giovedì 28 giugno all’Arena Baltika di Kaliningrad, con calcio d’inizio fissato per le ore 20 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro e gratuita su Italia 1, ma per gli abbonati al servizio a pagamento sarà visibile anche sui canali Mediaset Premium. Lo streaming sarà ...

