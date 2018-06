Mondiale 2018 | il Belgio batte 1-0 l' Inghilterra e vince il girone G

Mondiali 2018 - Germania una beffa Mondiale : Nello mondo del pallone si sa: nulla è scritto, ma i tedeschi erano talmente convinti di arrivare a giocare le fasi finali che nessuno aveva concordato con l'hotel la possibilità di uscire prima. ...

Mondiale 2018 - la Colombia batte il Senegal e vola agli ottavi con il Giappone : La Colombia di Pekerman scaccia via i fantasmi e le critiche piovute sulla testa dei Cafeteros dopo la sconfitta all'esordio contro il Giappone. Il gol di Mina, realizzato nella ripresa, ha permesso così ai sudamericani di vincere la partita e di portarsi così a quota 6 punti nel gruppo H. La partita è stata equilibrata con il Senegal che può recriminare per un rigore prima assegnato e poi revocato dal Var, anche se la decisione del direttore di ...

Piero Fassino - zimbello Mondiale. 'Guardate la Germania...' - così ha fatto fuori i tedeschi da Russia 2018 : ... quando l' Italia fu fatta fuori agli spareggi dalla Svezia , che a sua volta ha eliminato i campioni del mondo in carica, : 'Il nostro calcio va rinnovato - pontificava Fassino -. Ricordo che una ...

La Germania saluta il Mondiale : quando i tedeschi godevano per l'Italia fuori da Russia 2018 : Italia-Germania non finisce mai. Gli azzurri, quando contava, hanno sempre avuto la meglio sui rivali tedeschi e l'ultima volta la nazionale allenata da Marcello Lippi vinse il Mondiale proprio in ...

MotoGP - Mondiale 2018 : le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio d’Olanda : Il Mondiale 2018 della MotoGP fa tappa in uno dei suoi luoghi più storici e amati, ovvero Assen. Siamo pronti, dunque, per il Gran Premio d’Olanda che, oltre a corrersi su una delle piste più affascinanti del mondo, arriva in un momento quanto mai delicato per diversi piloti (specialmente in casa Ducati) ed in uno snodo di capitale importanza anche per il titolo iridato. Andiamo, quindi, a dare una risposta alle cinque domande più importanti che ...

Mondiale 2018 Russia - emergenza portieri per la Tunisia : chiesta una deroga alla FIFA : La Tunisia finisce il Mondiale in emergenza. In vista dell'ultima gara - inutile ai fini della qualificazione agli ottavi, che sarà appannaggio di Inghilterra e Belgio - del Girone G contro Panama, la ...

Mondiale 2018 Russia - Girone G e Girone H : le combinazioni per la qualificazione agli ottavi : Giornata conclusiva della fase a gironi: il Mondiale scoprirà le ultime nazionali che accederanno agli ottavi di finale. Ultimi verdetti, il 28 giugno sarà il giorno del Girone G e del Girone H: per ...

Mondiale 2018 : Serbia-Brasile 0-2 - la seleçao prima nel girone va agli ottavi : Il Brasile non stecca l'ultimo match decisivo per il passaggio del turno, ai campionati mondiali di calcio Russia 2018. Con due gol, il primo di Paulinho al 36 e il secondo di Thiago Silva al 68 , la ...

Mondiale 2018 : Svizzera-Costa Rica 2-2 - elvetici agli ottavi : La Svizzera, andata due volte in vantaggio, si fa rimontare dal Costa Rica, che onora l'ultima partita del Mondiale di calcio Russia 2018. In virtù del 2-2 gli elvetici passano il turno essendo ...

Moto3 - GP Olanda 2018 : altro test per Marco Bezzecchi. Ad Assen l’obiettivo è difendere la leadership del Mondiale : Sarà Assen lo scenario della prossima gara del MotoMondiale. A presentarsi da leader del Mondiale Moto3 è Marco Bezzecchi, che nell’Università del motociclismo sarà attesa da un altro test importante. A Barcellona ha trionfato Enea Bastianini ma il vero vincitore è stato il capoclassifica, che ha portato il suo vantaggio a 19 punti sugli inseguitori. Bezzecchi ha approfittato alla grande della debacle dei suoi rivali. Su tutti Jorge ...

Mondiale 2018 : Svizzera-Costa Rica - agli elvetici basta un pareggio contro centroamericani : Oggi si chiude anche il girone E. Alla Svizzera basta un pareggio per andare agli ottavi, nell'altro incontro del Gruppo E , in contemporanea giocano Brasile e Serbia, , ma la vittoria contro la Costa ...

Pride 2018 : com’è nata la giornata Mondiale dell’orgoglio Lgbt : Il 30 giugno tappa a Milano del Gay Pride italiano che ha preso il via il 9 giugno a Roma. Lo stesso 30 si conclude il ciclo delle marce e parate che celebrano il Pride con gli appuntamenti di Padova, Palermo, Perugia e Pompei. Il 28 giugno è stato eletto Giornata mondiale del Pride, termine ormai preferito per includere oltre agli omosessuali l’intera galassia Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender) che celebra il proprio orgoglio ...

Mondiale di calcio Russia 2018 boom di ascolti per Mediaset : Gongola il Biscione. Il Mondiale di calcio Russia 2018 “è quello con il più alto ascolto degli ultimi 20 anni”.

Russia 2018 - Perisic sveglia l'Islanda dal sogno Mondiale : Croazia prima nel girone - 2-1 contro i vichinghi : La Croazia batte 2 a 1 l'Islanda e si qualifica per gli ottavi di finale del mondiale di Russia conquistando il primo posto del girone D. Le reti di Badelj al 53', rigore Sigurdsson al 76' e chiude ...