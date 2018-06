Molestie e ricatti in Regione Veneto? Sospeso alto funzionario

blogo

(Di giovedì 28 giugno 2018)in cambio della promessa di assunzioni e avanzamenti di carriera. Undellaè statodal servizio perché accusato di tentata concussione: avrebbe chiesto prestazioni sessuali a quattro dipendenti a tempo determinato, tutti uomini, che poi lo hanno denunciato: se non ci stavano, sempre secondo chi indaga, il dirigente li minacciava di “ritorsioni” sul posto di lavoro.Ilregionale, prossimo alla pensione, da parte sua nega ogni addebito ma davanti al gip di Venezia per ora non ha voluto rispondere. Dopo le indagini avviate dai carabinieri l’uomo è stato sollevato dall’incarico con stipendioper 4 mesi. L’, in servizio presso il settore Ricerca e innovazione della, si sarebbe reso responsabile delle condotte contestate per diversi anni, dal 2011 al 2017, con avance e attenzioni particolari ...