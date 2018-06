Milinkovic Savic | «So della Juventus | ma ora stacco Poi vedremo»

Il Barcellona prepara l’offerta shock per Milinkovic-Savic : la Juve ‘trema’ e Lotito traballa : Milinkovic-Savic è finito nel mirino del Barcellona, il club catalano prepara una clamorosa offerta da sottoporre a Lotito Milinkovic-Savic è uno dei calciatori più richiesti del calciomercato europeo. Alla Lazio ha fatto faville ed ora potrebbe decidere di andare a cercar fortuna altrove, in un club che lotta per vincere tutto. Uno di questi club potrebbe essere il Barcellona che, secondo Skysport UK, avrebbe messo gli occhi sul serbo. Si parla ...

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per Milinkovic Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Juventus - l'ex Cabrini : 'Milinkovic-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che “non s’ha da fare”… : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l’assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra essere il reparto al quale Allegri vuol fare i maggiori ‘ritocchini’ dopo la scorsa annata, aggiustamenti iniziati con l’arrivo di Emre Can. Un calciatore muscolare, dinamico, un ottimo acquisto a parametro zero da parte di ...

Milinkovic Savic alla Juventus?/ Sergej : ci penso dopo i Mondiali. Ma sorride ai bianconeri... : Milinkovic Savic alla Juventus? Sergej: ci penso dopo i Mondiali. Ma sorride ai bianconeri... Al serbo della Lazio pensano pure Real Madrid e Barcellona(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:54:00 GMT)

Juventus - Milinkovic-Savic si può pagare con le cessioni : I bianconeri contano di incassare 35 milioni di euro dall'Udinese per Audero, Mandragora e Cerri. Soldi da investire per il serbo

Milinkovic-Savic - ecco l'acconto della Juventus : TORINO - Una tessera alla volta la Juventus sta componendo il puzzle per dare l'assalto a Sergej Milinkovic Savic. Non avendo uno sceicco alle spalle - e nemmeno il potere economico di Real Madrid e ...

Calciomercato Juventus - tra Milinkovic-Savic e Pogba - ecco Rabiot e Verratti : TORINO - La prima mossa della Juventus , in caso di assegno da 80 milioni per Pjanic , sarebbe l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic per provare a bruciare la concorrenza di Real Madrid e Manchester ...

Juventus - affondo Milinkovic-Savic : cessione Pjanic per finanziare il colpo? : affondo Milinkovic-Savic- La Juventus è pronta all’affondo per Milinkoivc-Savic. Un colpo ad effetto che potrebbe essere finanziato dalla cessione di Rugani e Benatia, o dal potenziale addio di Pjanic. Come evidenziato dai media spagnoli, Pjanic sarebbe un chiaro obiettivo del centrocampo blaugrana. 70-80 milioni la valutazione del giocatore da parte della Juventus. Il Barcellona potrebbe […] L'articolo Juventus, affondo ...

Calciomercato - Juve con gli occhi sui Mondiali. Milinkovic-Savic - e non solo - : I bianconeri devono fare i conti con la rassegna iridata: il prezzo del laziale, così come quello di Golovin, rischia di crescere

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Milinkovic-Savic sempre più caro : ora la Juve per averlo deve pagare 150 milioni : E' stato il migliore in campo nella sfida d'esordio della Serbia ai Mondiali contro il Costa Rica e ora il suo valore di mercato è lievitato. Sergej Milinkovic-Savic è sempre di più un uomo mercato ...