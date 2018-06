Milano Vie | nuove intitolazioni dedicate alla cura degli ultimi e alla musica

Milano - diciotto mesi ai tre attivisti che liberarono cavie da laboratorio : I tre attivisti dell'associazione animalista ' Coordinamento fermare Green Hill ' sono stati condannati oggi in primo grado a Milano a un anno e mezzo di carcere per avere occupato, il 20 aprile 2013, ...

STOP DIESEL A Milano/ Perché Sala preferisce la politica dei divieti a quella degli incentivi? : Dopo l'annuncio del sindaco Sala che dal gennaio 2019 scatterà il blocco delle auto a gasolio, per la Regione Lombardia è meglio puntare su una politica di incentivi.

Milano - strade rotte - Dalle buche alle vie legali : L'emergenza strade rotte a Milano è arrivata sui tavoli della Procura. Cinque consiglieri di Fratelli d'Italia, eletti in altrettanti municipi, hanno presentato un esposto per chiedere di fare gli opportuni accertamenti sui motivi per cui lasfalto sia così malconcio, valutando gli eventuali profili di illiceità penale e, nel caso, individuando i possibili responsabili e procedere nei loro confronti. Nel documento si sottolinea che, dal 2016, a ...

Gelato vegano? Vieni a gustarlo nella nuova gelateria Unico Gelato e Caffè a Milano! : L'estate è ormai alle porte, il caldo si fa sempre più intenso, e il Gelato è sicuramente uno dei cibi

Milano - "divieto di cellulare" per 4 truffatori/ Non potranno possedere telefoni e computer : Milano, "divieto di cellulare" per 4 truffatori: non potranno possedere telefonini o computer, falsificati biglietti per concerti e riviste di polizia

Milano. Darsena : scattano i divieti : È in vigore l’ordinanza che vieta di introdurre in Darsena bottiglie o contenitori in vetro, lattine, bottiglie di plastica con

Milano - l'Arcivescovo Delpini guida la processione con l'Eucaristia tra le vie di Gratosoglio : 'La composizione sociale dei nostri quartieri, e quindi delle nostre parrocchie, è davvero espressione di tutte le parti del mondo. È significativo che siano state scelte nell'anno del Sinodo 'Chiesa ...

Milano - forze dell'ordine pizzicate in divieto di sosta : Milano, forze dell'ordine pizzicate in divieto di sosta Striscia la Notizia è andata a constatare la situazione davanti al Tribunale.

Milano - il gioco dei bambini nei cortili : proteste contro i condomini che lo vietano : Segnalazioni, denunce, lettere: «Lasciateli giocare». Regole e controriforme: è la faida dei cortili. Il tema degli spazi condominiali vietati ai bimbi scatena le famiglie. Era l'ottobre 2016 quando ...

Milano - una nuova protesi per la boxeur disabile : "Oggi mi viene riconsegnata la vita" : Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: "Oggi mi viene riconsegnata la vita" Grazie all'appello sui social è stata lanciata una raccolta fondi per ridare a Erika Novarria il piede artificiale che le permette di fare boxe

E' vietato chiamarsi Blu. Lo decide la procura di Milano : I genitori di una bambina che si chiama Blu sono stati convocati dalla procura di Milano per cambiarle il nome. È una ingiunzione invasiva e intempestiva, poiché la bambina ha un anno e mezzo ed è già consapevole di chiamarsi così, ma soprattutto incoerente nella sua motivazione. Secondo la procura

Milano - vietato giocare nei cortili Regole stringenti nei condomini : «Il regolamento condominiale vieta ai bambini e ragazzi di intrattenersi a giocare in cortile e nelle parti comuni, se non dalle 16 alle 18. In quelle due ore devono comunque essere accompagnati da un ...

Milano - la scuola dove chi viene bocciato rischia di restare fuori : “La re-iscrizione è possibile solo se ci sono posti disponibili” : Chi è bocciato rischia di perdere il posto a scuola. È quanto accadrà ai ragazzi dell’istituto tecnico industriale “Ettore Conti” di Milano. A giugno gli alunni che non ce la faranno a superare il primo anno dovranno ricercare una nuova scuola. Lo ha deciso il consiglio d’istituto che all’inizio del mese ha deliberato i nuovi criteri per le iscrizioni. La scelta è stata ufficialmente comunicata sul sito del Conti: “La re-iscrizione nel nuovo ...

Milano - dà 5 euro a un clochard e viene aggredito : nella lotta lo uccide/ Bancario accusato di omicidio : Milano, batté la testa dopo lite per elemosina: morto clochard. Ad aggredirlo fu un Bancario 49enne precedentemente colpito a sua volta dopo avergli offerto 5 euro.