Milano - Suv contro un tram : l'auto sfonda la vetrina di un ristorante - : accaduto a Porta Ticinese: il veicolo ha perso il controllo e si è schiantato contro i tavolini danneggiando anche una vetrata del locale. Il conducente di 25 anni è stato trasportato in codice giallo ...

Milano - suv contro ristorante dopo incidente con tram/ Ultime notizie video : 4 feriti e tanta paura : Milano, suv contro ristorante dopo incidente con tram. Ultime notizie, video: 4 feriti e tanta paura, poteva essere una strage, ma lo scontro è avveuto al mattino, non a pranzo(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Milano - suv travolge i tavolini di un ristorante a Porta Ticinese : LaPresse, Un suv si è scontrato con un tram e poi ha travolto i tavolini di un ristorante. E' accaduto a Milano , in zona Porta Ticinese. L'auto ha impattato contro il convoglio della linea 3 prima di ...

Milano - sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Milano - auto elettrica tamponata da Suv : muore la cantante sudamericana Laura Paulina Calahorrano Quijo : Era da poco passata l’una di notte quando a Milano un suv ha tamponato un’auto elettrica del car sharing Share’n’go, le tipiche vetture gialle. L’impatto è avvenuto nei pressi della fermata metro Primaticcio e sono rimasti coinvolti due ragazzi di 26 e 27 anni e una donna di 42 anni. La donna, Laura Paulina Calahorrano Quijo, una famosa cantante sudamericana, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale ...

Ferrari F4 - il SUV del Cavallino firmato E.Milano : Il designer torinese firma il SUV della Casa del Cavallino Rampante in attesa del suo debutto ufficiale La prima vettura 4×4 della Ferrari è stata la FF, ma dopo gli annunci di Marchionne, la Casa del Cavallino Rampante si prepara a lanciare il suo primo modello a ruote alte, ovvero un crossover capace di offrire prestazioni da supercar. L’attenzione per il primo SUV Ferrari ha scatenato la fantasia di molti, come il designer E.Milano, ...

Milano - provocò incidente e fuggì : confermata condanna a 7 anni e mezzo all’uomo del suv : “Bruciò” un semaforo rosso provocando un incidente mortale e poi fuggì via. Per Franco Della Torre è stata confermata in appello la condanna a 7 anni e mezzo. L’uomo travolse con il suo Suv l’auto di Livio Chiericati e fuggì lasciando agonizzante il 57enne, morto in ospedale. La V sezione della Corte d’Appello, presieduta da Giovanna Ichino, ha quindi accolto la richiesta del sostituto pg Laura Gay di confermare la pena per ...