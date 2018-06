Milano | soldi falsi per comprare bitcoin | sventata truffa da un milione e 250mila euro

Poesie sui muri a Milano - in aula Ivan Tresoldi/ A processo writer : "Non deturpo - sono un artista" : Poesie sui muri a Milano , in aula Ivan Tresoldi : a processo il writer poeta, che ha sottolineato "non deturpo i muri , sono un artista e le mie vernici si cancellano"(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:17:00 GMT)

‘Ndrangheta - soldi dell’evasione fiscale investiti tra Romania e Milano : 8 arresti. Sequestrato un bar vicino al Pirellone : I soldi dell’evasione fiscale nelle attività della ‘ndrangheta. È il quadro dell’indagine che ha portato all’arresto di otto persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari aggravati dall’agevolazione mafiosa. Parte del profitto dell’evasione, in tutto 8 milioni e 600mila euro, sarebbe arrivato anche ad Alvaro Natale, presunto boss al vertice della ‘ndrina di Sinopoli San ...

"A Samsul piaceva Milano. Lavorava al bar contento - e mandava i soldi a casa alla moglie" : "È molto difficile credere che Samsul Haque Swapan non ci sia più": bastano poche parole agli amici del giovane bengalese ucciso in una rapina due notti fa a Milano mentre rientrava a casa dal lavoro per spiegare il loro dolore. E anche la loro rabbia per gli assassini, due marocchini che nella notte hanno rapinato e ferito almeno altre tre persone prima di essere bloccati dai carabinieri."Possa Dio averti in gloria" scrivono in ...