Milano | da oggi biglietto Atm si paga al tornello con carta contactless

Milano. Quarto Oggiaro si colora nel segno della socialità : Una grande partecipazione dei ragazzi del quartiere per la prima settimana della Street Art ideata da FabriQ, incubatore dedicato all’innovazione

Olimpiadi invernali a Torino - Appendino rilancia e minaccia le dimissioni. Toninelli la appoggia : ‘Proposta migliore di Milano’ : E’ il giorno della presentazione di un primo dossier al sottosegretario del governo Giancarlo Giorgetti, ma il pensiero di Chiara Appendino non potrà non essere rivolto a Torino, dove all’interno della sua maggioranza sempre più consiglieri si dicono contrari ai metodi con cui la sindaca affronta la candidatura della città a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Fino all’una di notte gli eletti del Movimento 5 stelle, la sindaca e ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Sfida Valsecchi-Sanchini oggi al Lego Store di Milano : Lego Italia e Sky Media uniscono le forze in una partnership “a tutta velocità” che regalerà progetti dinamici e ricchi di sfide, protagonista la nuovissima Lego Technic Bugatti Chiron. La prima tappa oggi 19 giugno al Lego Store di Milano San Babila per incontrare due ospiti di eccezione e per una serie di attività adrenaliniche […] L'articolo Sfida Valsecchi-Sanchini oggi al Lego Store di Milano sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Finali scudetto basket - oggi a Trento primo 'match point' per Milano : I biancorossi puntano a chiudere la serie sul 4-2, ma i bianconeri in casa non hanno mai perso ai playoff

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' (3) : (AdnKronos) - Seguirà un altro incontro internazionale: protagonista la scrittrice americana Rachel Kadish che presenterà per la prima volta in Italia 'Il peso dell’inchiostro' (Neri Pozza), romanzo vincitore del National Jewish Book Award. A presentarlo, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' (2) : (AdnKronos) - Il terzo appuntamento della rassegna è dedicato a una struggente storia d’amore, di vita e di morte: Yari Selvetella presenterà il suo 'Le stanze dell’addio' (Bompiani), finalista al Premio Strega 2018. A leggerne alcuni brani Emanuela Villagrossi. Il 26 giugno l’attore Gioele Dix pres

Libri : Milano - al via oggi 'Sormani d'estate 2018' : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Prende il via oggi la quarta edizione di Sormani d’Estate, iniziativa diventata ormai un punto di riferimento dell’estate milanese. Ancora una volta la Corte d’Onore della Biblioteca ospiterà una serie di incontri tra letteratura e spettacolo, cultura e divertimento. Qu

Milano : polizia sgombera alloggi occupati via Palmanova : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Sgombero in via Palmanova, a Milano. In queste ore la polizia sta procedendo alla liberazione di alcuni appartamenti occupati abusivamente. L'intervento interessa un complesso immobiliare composto da quattro stabili, tutti gestiti da Metropolitana Milanese. In particola

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news - Piazza Affari : riunione Fed - rialzo dei tassi di interesse? (13 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda OGGI. riunione FED, rialzo dei tassi di interesse? Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 04:41:00 GMT)

Borsa italiana oggi/ Milano news - Piazza Affari : Tria rassicura sul debito pubblico (12 giugno 2018) : Borsa italiana news. Piazza Affari, dati macroeconomici in agenda oggi. Calo produzione indusTriale, Tria rassicura su debito pubblico. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 04:39:00 GMT)

Cecilia Rodriguez/ Permesso di soggiorno scaduto? La showgirl torna a Milano ma pensa ad altro... : Bocche cucite sulla spinosa questione del Permesso di soggiorno scaduto da parte di Cecilia Rodriguez. Alfonso Signorini si è detto pronto ad assumerla come badante ma lei pensa ad altro...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Arte & Natura : oggi a Milano l’inaugurazione dell’installazione “Radicamenti” : Verrà inaugurata oggi alle ore 18.00 presso lo Studio Museo Francesco Messina l’installazione dell’artista Leonardo Nava. Alla presentazione dell’opera “Radicamenti” saranno presenti: l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Filippo Del Corno, la Direttrice dello Studio Museo Francesco Messina Maria Fratelli, lo storico dell’Arte Flavio Caroli, l’epistemologa Eleonora Fiorani e il poeta Marco Lando. La scultura rimarrà installata sino a ...

Boldi e De Sica - oggi a Milano il primo ciak del loro film : Di nuovo insieme dopo 13 anni. oggi Massimo Boldi e Christian De Sica iniziano a girare il loro primo "cinepanettone" a tredici anni di distanza da Natale a Miami. L'altra sera, alla festa di fine produzione di Mattino 5, Massimo Boldi lo aveva annunciato: "Lunedì si riparte". E ieri sul proprio profilo Facebook lo ha confermato Christian De Sica: "E domani a Milano si ricomincia".La grande coppia si ritrova. La coppia simbolo del ...