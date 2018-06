Milano | Brera scala la classifica dei musei più visitati | un 2017 record con 373mila

Ha il diabete - cacciata da scuola/ Milano - una ragazza del Liceo Brera allontanata per 12 giorni e dalla gita : Ha il diabete , cacciata da scuola : Milano , una ragazza del Liceo Brera è stata allontanata per dodici giorni e dalla gita scolastica. Ora tutto passa nelle mani di un avvocato.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 11:57:00 GMT)

Milano : accordo storico per ‘espansione’ Accademia Brera in ex scalo Farini : Milano , 3 mag. (AdnKronos) – L’ Accademia di Brera trasferirà già a partire dal prossimo anno accademico alcune attività negli spazi dell’Ex scalo ferroviario Farini . Per rendere possibile il trasferimento oggi è stato firmato un accordo storico tra Comune di Milano , Accademia di Belle Arti di Brera e FS Sistemi Urbani, a pochi mesi dopo la firma della lettera d’intenti. Nel dettaglio, l’ Accademia ha firmato la ...

Milano : domani firma accordo Brera-Politecnico per ex scali ferroviari : Milano, 2 mag. (AdnKronos) - A seguito della firma della convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera, il Comune di Milano e FS Sistemi Urbani per l'utilizzo degli ex magazzini ferroviari ex Scalo Farini, domani alle 11 si terrà presso l’Urban Center di galleria Vittorio Emanuele, la firma del