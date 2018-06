MILAN | NUOVO PROPRIETARIO Rocco Commisso | nuovi contatti con Yonghong Li | Gandini nuovo

Porsche Studio - un concetto tutto nuovo di store. Ora anche a MILANo : Comprare l’ultimo modello di Porsche mentre fai shopping in centro? Ora puoi. anche a Milano, nella centralissima via della Spiga, dove ha appena aperto il quinto store Porsche Studio del pianeta, il secondo in Europa dopo quello di Sylt, in Germania. È un concetto distributivo nuovo quello di Porsche Studio, che nella sua installazione meneghina unisce in un’area di circa 400 metri quadrati le auto Porsche e gli accessori lifestyle della ...

MILAN. Rocco Commissso mette 150 milioni per il mercato e un nuovo stadio : New York attende una risposta dalla Cina via Milano. Sta per scadere l’ultimatum di Rocco Commisso. Li Yonghong sembra intenzionato

Cessione MILAN - ultimatum Commisso : 48 ore per chiudere - pronto un nuovo progetto in casa rossonera e non sono da escludere clamorosi ribaltoni : sono ore caldissime per il club rossonero, si decide il futuro. La trattativa tra Mister Li e Rocco Commisso procede senza sosta, nelle ultime ore è arrivato un ultimatum da parte del numero uno dei Cosmos, fumata bianca entro 48 ore oppure sarà fumata nera. L’offerta per rilevare l’intero pacchetto del Milan è di quelle shock, 500 milioni più una parte del debito con Elliott, una proposta veramente importante e che difficilmente potrà essere ...

Lunedì nero per le Borse - pesa nuovo piano Trump anti-Cina. -2 - 4% MILANo : La guerra dei dazi e il timore di un nuovo giro di vite sul comparto tecnologico da parte degli Usa hanno penalizzato i listini. Piazza Affari è stata la peggiore insieme a Francoforte. Lo spread è risalito in area 251 punti. A Milano in caduta libera Prysmian dopo il profit warning ...