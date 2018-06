Milan | lettera dei Piccoli Azionisti | «Progetti chiari o cessione»

ALESSANDRA APPIANO - LETTERA APERTA DEL MARITO NANNI DALBECCHI/ L’ultimo sguardo su Milano : “l’amava tanto” : ALESSANDRA APPIANO, LETTERA del MARITO NANNI DALBECCHI: “Era una donna buona, dopo la malattia è cambiato tutto”. Il compagno ricorda così la 59enne scrittrice scomparsa a inizio mese(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Lettera dei sindaci di Milano a sostegno delle istituzioni e di Mattarella : ... abbiamo gestito l'incarico con la consapevolezza che l'istituzione comunale era a noi affidata da tutti i cittadini e non solo da quelli della nostra parte politica».

Badelj - lettera d'addio : "Firenze casa mia". Milan prima opzione ma... : Il centrocampista croato non rinnova: "Voglio mettermi alla prova". Frenata nell'accordo con i rossoneri che restano comuqnue in pole

Fiorentina - la commovente lettera di Milan Badelj ai tifosi : Milan Badelj ha detto addio alla Fiorentina, lo ha fatto con una lunga lettera apparsa sul sito ufficiale del club viola questa mattina: nel futuro il Milan? “Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e’ diverso e quelli che mi conoscono sanno che sono una persona che cerca sempre di andare oltre. Forse sbaglio ma anche ‘oggi’ vorrei provare ad andare oltre, lasciando il ...

Milan - lettera dei Piccoli Azionisti a Yonghong Li : «Rifinanziamento o cessione» : I Piccoli Azionisti del club hanno indirizzato una lettera a Yonghong Li chiedendo luce sulle intenzioni della società, dopo il no della Uefa al settlement agreement. L'articolo Milan, lettera dei Piccoli Azionisti a Yonghong Li: «Rifinanziamento o cessione» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piccoli Azionisti del Milan - lettera a Yonghong Li : 'Tempo scaduto' : ... in grado di essere il nuovo custode del patrimonio di storia e passione che la nostra Società rappresenta per milioni di persone in Italia e nel Mondo e di rilanciarla verso quei traguardi dai quali ...

Milano - dopo 30 anni in fabbrica operaio licenziato da una macchina. La lettera dell'azienda : "Sa fare il tuo lavoro" : L'operaio, 61 anni, non ci sta: "Mi manca poco alla pensione, lavorare lì per me era la vita". Fallito tentativo di conciliazione con i sindacati. L'avvocato:...

Atene - nasce la rivista italiana Periptero. L’editore : “Ecco i tesori nascosti della letteratura greca”. Il 10 maggio la presentazione a Milano : Un viaggio nei tesori nascosti del mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segreti della filosofia, del teatro, della letteratura e delle arti della Grecia siano svelati anche a chi non possiede tutti ...

Arte - letteratura - musica : torna la Milanesiana : Nel vulcanico crossover tra letteratura, musica, cinema, scienza, filosofia, teatro e Arte ci sarà quindi spazio per il premio Nobel per la letteratura Jean Marie Gustave Le Clezio ma anche, per ...