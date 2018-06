Milan La rabbia degli azionisti | “Yonghong Li ceda il club”

Milan punito dall'Uefa : tifosi rossoneri arrabbiati sui social. E gli sfottò volano : Il 27 giugno resterà per sempre una delle giornate più brutte nella storia del Milan . L'Uefa ha deciso di punire il club rossonero con un anno di esclusione dalle coppe europee: il glorioso club di ...

Milan - Gattuso è arrabbiato con diversi giocatori : Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello sport, ci sarebbe una forte tensione tra Gattuso e diversi giocatori . Rino è arrabbiato con buona parte del gruppo, specie con i tre attaccanti per motivi diversi .

Il Milan cade contro il Benevento. Crudeli arrabbiato : "Che figura di m..." : Il Milan ha perso clamorosamente, in casa, per 1-0 contro il Benevento già praticamente retrocesso e da oggi matematicamente in Serie B. Il gol di Iemmello, al 29' del primo tempo, ha regalato una ...