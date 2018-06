Milan fuori dall’Euroa | Malagò | “dispiace”

Taekwondo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Matteo Milani e Martina Corelli fuori al primo incontro : Prima giornata negativa per il Taekwondo azzurro ai Giochi del Mediterraneo 2018. Sul tatami di Tarragona (Spagna) entrambi gli italiani in gara sono stati eliminati al primo turno, dovendo quindi subito dire addio ai sogni di una medaglia. Nei +80 kg maschili Matteo Milani viene sconfitto dal macedone Dejan Georgievski con il punteggio di 24-13. L’azzurro ha subito un pesante 0-5 iniziale e non è poi mai riuscito a mettere in vera difficoltà ...

Perché il Milan è fuori dalle coppe europee : Il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno . Il club rossonero, infatti, non potrà partecipare alla prossima Europa League a cui si è classificato. A stabilirlo la camera giudicante dell'Organo ...

Il calcio che non ti aspetti : Germania fuori dai Mondiali e Milan fuori dalle coppe : Si potrebbe chiamare il calcio che non ti aspetti quello che ha caratterizzato il 'mondo del pallone' negli ultimi giorni. Già il fatto che l'Italia, anche se solo per la terza volta nella sua storia (era successo nel 1930 e nel 1958), non partecipi ai Mondiali la dice lunga sui nuovi equilibri che si stanno creando sui campi. A questo si aggiunga la clamorosa eliminazione dei campioni in carica della Germania. Per finire, è appena giunta la ...

Disastro cinese : Milan fuori dall'Europa League e vendita agli americani - tutto in 14 mesi : La sentenza della UEFA è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e non ha regalato alcuna sorpresa, almeno non positiva. La formula utilizzata nel dispositivo del comunicato è parsa ambigua, tanto da ...

Il calcio che non ti aspetti : Germania fuori dai Mondiali e Milan dalle coppe : Si potrebbe chiamare il calcio che non ti aspetti quello che ha caratterizzato il 'mondo del pallone' negli ultimi giorni. Già il fatto che l'Italia, anche se solo per la terza volta nella sua storia (era successo nel 1930 e nel 1958), non partecipi ai Mondiali la dice lunga sui nuovi equilibri che si stanno creando sui campi. A questo si aggiunga la clamorosa eliminazione dei campioni in carica della Germania. Per finire, è appena giunta la ...

Sentenza delirante contro il Milan : un anno fuori dalle coppe europee : Nella squalifica inflitta al Milan c'è un'altra sconfitta del sistema Italia che va segnalata e riguarda la classe dirigente della politica e dello sport tricolore. C'è stato qualcuno, in Federcalcio ...

Sentenza delirante contro il Milan : un anno fuori dalle coppe europee : Se c'è qualcuno, dalle nostre parti, che pensa e liquida la mazzata inferta ieri dall'Uefa sulla schiena del Milan (squalifica per un anno dall'Europa League conquistata sul campo) a semplice affare del calcio italiano, è sicuramente fuori strada. Perché non di questo si tratta ma di uno sfregio all'immagine e al blasone (sette Champions league, secondo in classifica dietro il Real Madrid) di un brand storico dello sport europeo e mondiale. Il ...

Il Milan fuori dalle coppe e il summit Trump-Putin. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Il Governo è pronto a bloccare il Consiglio europeo se nel testo non sarà inserita la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare nella questione dei migranti. Lo riporta l’Ansa. “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita”, ha detto il presidente del Consiglio Gius

Fregati dal Fair play : Milan fuori un anno dall'Europa : Quelle che il Tribunale Arbitrale dello Sport valuterà non appena saranno consegnate. Limite temporale massimo: 10 giorni. Aspettando Losanna, vale Nyon. 'La camera giudicante dell'Organo di ...

Fregati dal Fair play : Milan fuori un anno dall’Europa : Nyon e Losanna si affacciano sullo stesso lago, il Lac Léman, distano una quarantina di chilometri, non si amano da sempre, possono raccontare due storie diverse. Se per i secondi i primi sono mezzi ginevrini, quindi snob, per i primi i secondi sono piantagrane, quindi inaffidabili. Nel caso del Mil

Milan - le motivazioni della sentenza Uefa : un anno fuori dall'Europa : Pugno duro sul club rossonero che ha violato le norme del Fair Play finanziario dal 2014 al 2017: 120 milioni di deviazione dai parametri

La Uefa ha deciso - il Milan è fuori dalle coppe europee per un anno : L’Uefa ha deciso: Milan fuori dalle coppe per un anno. La camera giudicante così ha deciso dopo aver visionato i conti degli ultimi tre anni, quelli del presente, le proiezioni sul futuro e la continuità aziendale. Le motivazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni....

Milan fuori dalle coppe europee : Nyon, 27 giu. – (AdnKronos) – Stangata Uefa per il Milan. La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha deciso che i rossoneri non potranno partecipare per un anno alle coppe europee. Lo ha annunciato la Uefa in una nota sul suo sito ufficiale. Il club può ricorrere al Tas. La camera giudicante, presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso “una decisione sul caso AC Milan – ...

Milan fuori dalle coppe europee : Nyon, 27 giu. – (AdnKronos) – Stangata Uefa per il Milan. La camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB) ha deciso che i rossoneri non potranno partecipare per un anno alle coppe europee. Lo ha annunciato la Uefa in una nota sul suo sito ufficiale. Il club può ricorrere al Tas. La camera giudicante, presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues, ha preso “una decisione sul caso AC Milan – ...