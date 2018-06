Milan - stangata dell'UEFA : escluso dall'Europa League - farà ricorso : "Nel prendere atto di tale decisione, AC Milan comunica di aver richiesto al proprio pool legale di avviare la procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, confidando in ...

Il Milan è stato escluso dalle coppe europee dalla UEFA : Per aver violato le norme del Fair play finanziario dal 2014 al 2017: la società ha annunciato che farà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport The post Il Milan è stato escluso dalle coppe europee dalla UEFA appeared first on Il Post.

Milan escluso dalle Coppe - Fontana : “tristezza infinita” : “Da grande tifoso del #Milan provo tristezza nel vederlo “condannato” a non disputare le #Coppe europee”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post su facebook. “Non mi interessa entrare nel merito della decisione e – continua – non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale così forte è davvero grande. E noi ...

Sentenza UEFA sul fair play finanziario : Milan escluso dalle Coppe per un anno : La società Milanese ha dieci giorni di tempo per presentare il ricorso al Tribunale arbitrale dello Sport. Ricevi aggiornamenti su Sentenza UEFA sul fair play finanziario: Milan escluso dalle Coppe ...

Milan punito dall'Uefa : il club escluso per un anno dalle coppe europee : La decisione della Camera Giudicante sulle violazioni registrate dal 2014 al 2017 sul Fair Play Finanziario da parte della società. I rossoneri faranno ricorso al Tas di Losanna

Sentenza UEFA - Milan escluso per un anno dalle competizioni europee : Il massimo organo calcistico europeo ha stabilito che il club rossonero non potrà prendere parte alla prossima competizione europea disponibile. L'articolo Sentenza UEFA, Milan escluso per un anno dalle competizioni europee è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - l’Uefa condanna il club rossonero : escluso dall’Europa League. Niente coppe per 2 anni : Il Milan è stato escluso dall’Europa League. E non potrà partecipare alle coppe per 2 anni. Lo ha deciso l’Adjucatory Chamber dell’Uefa. Lo scorso 22 maggio, Nyon aveva bocciato il settlement agreement del club rossonero: in pratica, la società aveva proposto un “patteggiamento” delle sanzioni per aver sforato i parametri del fair play finanziario negli ultimi tre anni. Ora la società potrà ricorrere al Tas di Losanna. Se non ...

La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee : Per aver speso troppi soldi rispetto a quanto consentito e per le scarse garanzie finanziarie fornite dal principale azionista (che ora forse vende tutto) The post La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee appeared first on Il Post.

Ufficiale : Milan escluso per due anni dall’Europa - al suo posto la Fiorentina : La decisione della Federcalcio europea sul Milan è arrivata. Il Diavolo è stato escluso per due stagioni dalla partecipazione alle

La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee per due stagioni : Per aver speso troppi soldi rispetto a quanto consentito e per le scarse garanzie finanziarie fornite dal principale azionista (che ora forse vende tutto) The post La UEFA ha escluso il Milan dalle coppe europee per due stagioni appeared first on Il Post.

Milan escluso dall’Europa per le prossime due stagioni : Una sentenza pesantissima. A breve arriverà l’ufficialità. Secondo quanto si apprende il Milan dovrebbe essere punito dalla Uefa con l’esclusione

Milan - sentenza Uefa : fuori dalle coppe?/ Ultime notizie : lunedì forse escluso da Europa League e maxi multa : Milan, lunedì sentenza Uefa: stangata in arrivo? Ultime notizie: possibile esclusione dall'Europa League e multa, pare che i giudici abbiano già deciso e abbiano un piano per il club(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 16:17:00 GMT)