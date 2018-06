Milan | Commisso nuovo proprietario? Le presunte ombre sul suo impero | “Ha 2 | 6 miliardi

Milan - NUOVO PROPRIETARIO/ Rocco Commisso - nuovi contatti con Yonghong Li : Gandini nuovo ad? : MILAN, nuovo PROPRIETARIO, Rocco Commisso ha fretta, Yonghong Li tentenna: decisive le prossime 24/48 ore. Alla finestra anche la famiglia Ricketts e Stephen Ross(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Cessione Milan - Rocco Commisso deciso : “voglio la società - tornerà ai massimi splendori” : L’italo-americano Rocco Commisso, proprietario del Cosmos, è ancora convinto di poter acquisire il Milan. “La trattativa per l’acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il rapporto fiduciario che dovrebbe esistere in un contesto complesso, ma chiaro, come quello attuale”, afferma l’uomo d’affari ...

Commisso : «La Uefa? Il Milan non merita di essere trattato così» : L'imprenditore italoamericano, parlando con America Oggi, ha ribadito l'interesse per il club: «vado avanti ma alle mie condizioni» L'articolo Commisso: «La Uefa? Il Milan non merita di essere trattato così» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Commisso insiste : “Con me il Milan può tornare ai massimi splendori” : L’era cinese del Milan sta per finire in modo fallimentare e sta trascinando a fondo il club escluso dalle coppe

Commisso : "Voglio il Milan alle mie condizioni - non sarò mai in minoranza" : Rocco Commisso non ha abbandonato l'idea di diventare proprietario del Milan. "La trattativa per l'acquisto continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza ...

Futuro Milan - Commisso rilancia : 'Trattativa non ancora finita - ma compro alle mie condizioni' : Non molla, anzi rilancia. Rocco Commisso vuole il Milan ma lo vuole alle sue condizioni. Dopo la frenata nella trattativa con Yonghong Li, l'italo-americano ha ribadito il suo interesse nell'...

Commisso : 'La trattativa con il Milan va avanti' : MilanO - ' La trattativa per l'acquisto del Milan continua, nonostante la difficoltà di comunicazione personale dovuta alla costante presenza di un emissario. Questo, a mio parere, mina alla base il ...

Cessione Milan – Commisso interviene dopo la stangata UEFA - c’è ancora speranza : “voglio chiudere - ma ad una condizione” : dopo la notizia dell’esclusione dall’Europa League da parte dell’UEFA, Rocco Commisso, magnate interessato all’acquisizione del Milan è tornato a parlare della possibilità di rilevare la società da Yonghong Li Nel pomeriggio di oggi, il Milan ha subito l’ennesimo schiaffo morale che rende il futuro rossonero davvero poco rassicurante. La società 7 volte Campione d’Europa si è vista, ironia della sorte, ...

Milan : Commisso - impegno per acquisto : Fonti vicine all'imprenditore italoamericano assicurano il suo forte impegno nell'acquisto del Milan ma sottolineano anche che l'interesse da lui dimostrato ad investire nel mondo del calcio ha fatto ...

Milan - Yonghong Li rifiuta l’offerta di Rocco Commisso. Per il momento il club resta “ostaggio” del suo presidente cinese : Salta la trattativa per la cessione del Milan da Yonghong Li a Rocco Commisso. Il club resta quindi “ostaggio” del suo proprietario cinese, che da un lato continua a chiedere al fondo Elliott di finanziare la società e dall’altra rifiuta le offerte. Almeno per il momento. Secondo quanto riferiscono fonti americane vicine al magnate italoamericano, Li si sarebbe alzato dal tavolo per la seconda volta, non convinto ...

Milan - mister Li interrompe la trattativa con Commisso : La trattativa tra Rocco Commisso e Yonghong Li si sono interrotte. Secondo le prime indiscrezioni, dietro allo stop, che sarebbe stato dato dal proprietario del Milan, ci sarebbe la volontà, non confermata, di mister Li di restituire entro il 6 luglio i 32 milioni che Elliott, ad inizio settimana, ha versato nei conti della controllante del Milan, ...