Migranti | Regione Fvg | controlli a confini

Migranti : hotspot a Palermo - associazioni e sindacati ribadiscono 'no' a Regione : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Ancora un 'no' alla realizzazione di un hotspot per Migranti nel quartiere Zen di Palermo. A ribadire la contrarietà questa volta sono state le associazioni Centro Pio La Torre, Laboratorio Zen Insieme, Donne di Benin City, l'Arci, il Comitato per la Casa e i sindacati