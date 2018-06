: Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - fattoquotidiano : Consiglio Ue sui migranti, Conte: “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo: Angela Merkel si presenta col governo a… - repubblica : Germania, scontro Merkel-Seehofer sui migranti: la leader dell'Spd non esclude nuove elezioni - fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Mi ha chiamato Merkel, la bozza Ue sarà accantonata. A Bruxelles verrà discussa la proposta itali… -

"Chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo", perciò "fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremocon una coalizione dei". Così la cancelliera tedesca,,al Bundestag "L'Europa deve affrontare molte sfide, ma quella legata alla questione migratoria potrebbe decidere i destini Ue". "L'Italia ha diritto a che il fondo fiduciario per il Nordafrica venga finanziato meglio. E qui mancano i soldi. E questo va migliorato", ha dichiarato la cancelliera.(Di giovedì 28 giugno 2018)