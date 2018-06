Migranti | vertice Ue Italia | si tratti su intero piano o niente LIVE

CONSIGLIO UE A BRUXELLES/ Ultime notizie Vertice : Merkel - "Sui Migranti avanti con chi ci sta" : migranti, CONSIGLIO Ue a BRUXELLES: il Vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:51:00 GMT)

Migranti - vertice Ue - Conte minaccia 'Senza la disponibilità degli altri Paesi - ci sarà il veto italiano' : BRUXELLES - 'Se questa volta non dovessimo trovare disponibilità da parte degli altri Paesi europei, potremmo chiudere questo Consiglio senza approvare conclusioni condivise'. Appena arrivato a ...

Al via a Bruxelles il vertice sui Migranti | LiveFonti Ue : fuori da Schengen chi non è solidale : Al consiglio Ue si cercherà un'intesa a 28 sul principio di responsabilità condivisa per lo sbarco dei migranti come richiesto dall'Italia, e un accordo sui movimenti secondari come vuole la Germania

Vertice Ue - Conte : “Su Migranti incontro spartiacque - pronto a trarne tutte le conseguenze” : “L’Italia ha elaborato una proposta che porta a questo Consiglio Europeo, che è assolutamente ragionevole perché è pienamente conforme allo spirito e ai principi su cui è fondata l’Unione Europea. Oggi è un giorno molto importante perché aspettiamo che dalle parole si traducano in fatti. L’Italia non ha più bisogno di segni verbali, ma di fatti concreti. Per noi, questo è un incontro spartiacque e per quanto mi riguarda ...

Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l’intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l’area Shengen : Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell'Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L'intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che "senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa sarà estromesso dall'area di libera circolazione, con la chiusura delle frontiere interne, prevista dal codice Schengen".Continua a leggere

Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l’intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l’area Shengen : Migranti, vertice bilaterale Conte-Merkel: l’intesa a 28 su Dublino è lontana, a rischio l’area Shengen Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell’Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L’intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che “senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa […] L'articolo Migranti, vertice bilaterale ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Dalla Ue aspettiamo fatti : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma è soprattutto il tema dei Migranti che terrà banco dopo il caso della nave ONG ...

Migranti - vertice chiave a Bruxelles : fuori da Schengen chi non è solidale. Conte : «Veto? Spero di non usarlo» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeoa Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Al via il vertice Ue sui Migranti. Conte : "Solidarietà con i fatti" : Un incontro "spartiacque" prende il via oggi a Bruxelles. A definirlo così è il premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo che vede al centro la questione dell'immigrazione. "L'Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti concreti", ha detto il presidente del Consiglio italiano, "Da questo punto di vista questo incontro sarà uno sparti acque e sono pronto a tutte le conseguenze. Ho ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Scetticismo su un’intesa a 28 Paesi: un summit che parte in salita. Merkel: «Senza accordo avanti con i volenterosi». Il premier italiano: «Incontro spartiacque»

Consiglio Ue a Bruxelles - vertice Migranti/ Ultime notizie : cosa chiede l’Italia per superare trattato Dublino : migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Italia pronta al veto senza responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto, se non verrà messo nero su bianco che tutti i Paesi dovranno condividere la responsabilità dei salvataggi in mare

Al via il vertice europeo. Questione Migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto,...