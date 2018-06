Migranti - vertice bilaterale Conte-Merkel : l’intesa a 28 su Dublino è lontana - a rischio l’area Shengen : Migranti, vertice bilaterale Conte-Merkel: l’intesa a 28 su Dublino è lontana, a rischio l’area Shengen Al Consiglio Europeo di oggi, i 28 Stati Membri dell’Ue discuteranno della questione Migranti e della revisione del regolamento di Dublino. L’intesa appare molto lontana e fonti Ue hanno fatto sapere che “senza unità, chi non partecipa alla responsabilità condivisa […] L'articolo Migranti, vertice bilaterale ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Dalla Ue aspettiamo fatti : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma è soprattutto il tema dei Migranti che terrà banco dopo il caso della nave ONG ...

Migranti - vertice chiave a Bruxelles : fuori da Schengen chi non è solidale. Conte : «Veto? Spero di non usarlo» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeoa Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Al via il vertice Ue sui Migranti. Conte : "Solidarietà con i fatti" : Un incontro "spartiacque" prende il via oggi a Bruxelles. A definirlo così è il premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo che vede al centro la questione dell'immigrazione. "L'Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti concreti", ha detto il presidente del Consiglio italiano, "Da questo punto di vista questo incontro sarà uno sparti acque e sono pronto a tutte le conseguenze. Ho ...

Migranti - Conte al vertice di Bruxelles : Scetticismo su un’intesa a 28 Paesi: un summit che parte in salita. Merkel: «Senza accordo avanti con i volenterosi». Il premier italiano: «Incontro spartiacque»

Consiglio Ue a Bruxelles - vertice Migranti/ Ultime notizie : cosa chiede l’Italia per superare trattato Dublino : migranti, Consiglio Ue a Bruxelles: il vertice dei 28 Paesi per superare trattato di Dublino. Italia, cosa chiede Conte? Merkel, "non dividiamoci": tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Italia pronta al veto senza responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto, se non verrà messo nero su bianco che tutti i Paesi dovranno condividere la responsabilità dei salvataggi in mare

Al via il vertice europeo. Questione Migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto,...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa Continua a leggere L'articolo Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa proviene da NewsGo.

Migranti - Vertice Ue : torna il pessimismo alla vigilia. Italia pronta al veto se insoddisfatta sul tema : La linea di Giuseppe Conte: cambiare il regolamento di Dublino sull'asilo. Posizioni distanti. Roma bloccherebbe i documenti che non contemplino la responsabilità condivisa sui salvataggi in mare -

Migranti - l'Italia non cede : pronto il no al vertice Ue : L'Europa è a un bivio. In vista del Consiglio Ue di domani e dopodomani a Bruxelles, la partita sulla gestione del flusso di Migranti rappresenta uno spartiacque. Il principio di responsabilità condivisa per la suddivisione dei Migranti e di condivisione di responsabilità per il salvataggio e l'accoglienza è la "linea rossa" che l'Italia intende tracciare. Senza un accordo su questo, il governo non approverà il documento conclusivo del ...

Migranti : Italia pronta a bloccare conclusioni vertice UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti : Italia pronta a bloccare le conclusioni del vertice : Nell'Aula del Senato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Europeo del 29 e 29 giugno. L'emiciclo è al gran completo. L'Italia è pronta a bloccare le conclusioni sulla ...