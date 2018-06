Migranti | Salvini sente colleghi Ue | Italia non cede su linea dura

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Migranti - Salvini contro Macron : 'Ong non toccheranno mai più un porto italiano' (VIDEO) : Dure le parole di Matteo Salvini intercettato dai giornalisti alla conferenza in Confartigianato. Alla domanda di una reporter, 'Perché il cargo danese lo avete fatto attraccare?', il vicepremier risponde senza mezzi termini, come si può ascoltare nel video qui sotto: 'Perché abbiamo un cuore buono, a differenza di Macron'. La frecciatina non sfugge ai presenti, che quindi incalzano il ministro dell'interno chiedendogli come abbia intenzione di ...

Il video di Salvini nel centro per Migranti in Libia : 'Ora l'Europa si svegli' : È falso sostenere che rispedire in Libia i migranti che si dirigono verso l'Europa li condanni ad andare incontro ad abusi di diritti umani. O, quantomeno, purché vengano diretti verso i centri ...

Il video di Salvini nel centro per Migranti in Libia : "Ora l'Europa si svegli" : È falso sostenere che rispedire in Libia i migranti che si dirigono verso l'Europa li condanni ad andare incontro ad abusi di diritti umani. O, quantomeno, purché vengano diretti verso i centri ufficiali, dove ha accesso l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati. Matteo Salvini lo ha sostenuto durante il question time, di ritorno dalla sua missione in Libia. Il ministro dell'Interno non nega che nel travagliato ...

Lifeline a Malta : sbarco in corso. Migranti saranno accolti in 8 Stati. Salvini : 'Alla Libia 12 motovedette' : L'odissea della Lifeline si avvia verso la fine: la nave della Ong con a bordo 234 Migranti , scortata da una nave militare, ha attraccato a Malta . Bloccata dai veti incrociati di Italia, Francia e ...

Matteo Salvini : “Macron sui Migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Migranti - Salvini attacca Macron : 'Fa il matto perché è impopolare in Francia' : "La Francia si deve chiarire con gli italiani e con se stessa: Macron fa il matto perché è ai minimi della popolarità nel suo Paese. La carezza al Papa è una cosa che non si è mai vista". Nuovo ...

Migranti - Salvini 'Alla Libia 12 motovedette'. E attacca Macron 'Fa il matto - mai vista carezza al Papa' : ROMA - In Libia ci sono 662mila Migranti: il 91 per cento uomini e il 10 per cento sono minori. I dati, aggiornati a marzo scorso e calcolati dall'Oim, Organizzazione internazionale migrazioni, sono ...

Migranti - Salvini alla Camera torna ad attaccare Macron : 'Fa il matto perchè è impopolare' : 'Sono fiducioso per il consiglio europeo di domani. Abbiamo le idee chiare, Conte ha le idee chiare. Abbiamo finalmente una proposta italiana. Sarà il Consiglio europeo dove l'Italia va a sottoporre ...

Migranti - Salvini attacca Macron : 'Fa il matto perché impopolare' : "La Francia si deve chiarire con gli italiani e con se stessa: Macron fa il matto perché è ai minimi della popolarità nel suo Paese. La carezza al Papa è una cosa che non si è mai vista". Nuovo ...

Migranti - Salvini : 'Daremo alla Libia 12 motovedette - decisione in Cdm' LA DIRETTA : "In Consiglio dei ministri, se il tempo lo consentirà, doneremo altre 12 motovedette alla Libia con conseguente formazione degli equipaggi per continuare a proteggere vite nel Mediterraneo". Lo ha ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Migranti - Laura Boldrini contro Giuseppe Conte e Matteo Salvini : “Volete sovvertire il codice del mare con le minacce” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti: "State mandando un messaggio chiaro a tutti i natanti: se non volete rimanere per giorni bloccati coi naufraghi a bordo, tirate dritto, ignorateli per non avere problemi. Conte sta prendendo parte a una strategia che ha l’obiettivo di sovvertire l’antico codice del mare".Continua a leggere

Migranti - Conte alla Camera : “trattato Dublino va superato”/ Al Consiglio Ue il premier terrà la linea-Salvini : Migranti, Giuseppe Conte alla Camera: "il trattato di Dublino va superato". Il discorso al Parlamento in vista del Consiglio Ue del 28-29 giugno: il premier terrà la linea-Salvini(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 12:14:00 GMT)