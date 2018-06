Migranti | Rita Pavone e feste vip La polemica del giorno è sui Pearl Jam

Rita Pavone contro i Pearl Jam sui Migranti. "Fatevi gli affari vostri" : La band al governo italiano durante il concerto di Roma: "#Apriteiporti". La cantante: "Con tutte le rogne che hanno a casa loro, vengono a fare le pulci a noi?"

Rita Pavone : ‘Farsi gli affari loro no?’ - la critica ai Pearl Jam sui Migranti : “Con tutte le rogne che hanno a casa loro negli USA, vengono a fare le pulci a noi?”. Rita Pavone su Twitter critica i Pearl Jam che, nel corso del loro concerto allo Stadio Olimpico di Roma, hanno eseguito una cover di Imagine di John Lennon accompagnandola a un messaggio politico più attuale che mai proiettato sui maxischermi: una ciambella di salvataggio con gli hashtag #apriteiporti e #saveisnotacrime, chiaro riferimento ai ...

Appello pro-Migranti alla maturità. Lega : "Pressioni da prof che fa saluto comunista" : Gli studenti del liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza durante la prima prova dell'esame di maturità avevano consegnato un "Appello" diretto a Mattarella, Conte e Salvini. Un messaggio contro le politiche sui migranti del governo giallo-verde. La loro iniziativa ha scatenato a Faenza una nuvola di polemiche con la Lega sulle barricate.Nel testo, secondo quanto riportato anche da Michele Serra su Repubblica, c'era scritto: "Io ...

Falsi miti e verità scomode sui Migranti : In questi primi passi del nuovo governo, si è sentito molto parlare di migranti. Tema controverso, banco di prova per l'Europa unita, argomento di campagna elettorale: la questione dei migranti viene affrontata quotidianamente nelle cronache, con esagerazione dei toni e strumentalizzazione delle situazioni.Infatti, essendo un tema cruciale la cui gestione ha ricadute su altri campi (da quello economico a quello degli esteri) viene spesso ...

Matteo Salvini : “Macron sui Migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Meloni contro Macron : “Usa la ruspa contro i Migranti”/ Video - ma la verità sullo sgombero è un'altra... : Giorgia Meloni contro Emmanuel Macron: “Usa la ruspa contro i migranti”, Video. Ma la verità sullo sgombero di un campo profughi a Parigi è un'altra... Le ultime notizie sull'attacco social(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:31:00 GMT)

L'ipocrita Macron dal Papa : "Corridoi umanitari per Migranti" : Prima di giungere in Vaticano, Macron ha incontrato una delegazione della Comunità di Sant'Egidio e 'ha menzionato i corridoi umanitari come un modello della politica di immigrazione legale, ...

La proposta sui Migranti del governo italiano a Bruxelles - riferita da Conte - : Bruxelles, 24 giu. , askanews, 'Siamo qui per presentare una proposta italiana completamente nuova, basata sul nuovo paradigma di risoluzione dei problemi della migrazione: si chiama 'European ...

Migranti - oggi il vertice della verità : l'Ue rischia (davvero) di andare in pezzi : Tutto pronto a Bruxelles per la riunione informale di 16 capi di Stato e di governo dell'Ue che si svolgerà a partire dalla 15 nel Berlaymont, il quartier generale della Commissione europea...

MACRON Vs SALVINI SUI Migranti/ Per i due Stati la necessità di coordinarsi con le autorità libiche : MACRON vs SALVINI sui MIGRANTI: secondo il presidente francese in Italia non c'è un'emergenza come lo scorso anno. "Chi lo dice, dice una bugia", afferma. E plaude alla Spagna di Sanchez.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:27:00 GMT)

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Populisti lebbrosi». Di Maio replica : «Ipocrita» : E' di nuovo tensione tra Italia e Francia sulla questione Migranti. Il presidente francese Macron è tornato ad attaccare il governoitaliano e ha tuonato contro la «lebbra»...

