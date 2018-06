Matteo Salvini : “Macron sui Migranti fa il matto perché è scesa sua popolarità in Francia” : Matteo Salvini attacca il presidente Macron: "Parla di valori, ma è lui stesso il primo a non riconoscerli e perciò non hanno lezioni da dare all'Italia. Con le belle parole non abbiamo mai ottenuto nulla. In questo mese di governo con le nostre azioni siamo riusciti ad essere ascoltati". Stasera il Cdm dovrà autorizzare la donazione di 12 motovedette come supporto alla Guardia costiera libica.Continua a leggere

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...

Migranti - barchette di carta in 100 piazze d’Europa e mail bombing ai capi di Stato perché “tutti facciano la loro parte” : Migliaia di barchette di carta, simbolo di quei gommoni carichi di Migranti che ogni giorno tentano la traversata del Mediterraneo, invaderanno oltre 100 piazze d’Europa il 27 giugno. Tutto a poche ore dall’arrivo dei leader dell’Unione a Bruxelles per il Consiglio europeo in programma il 28 e 29 di questo mese. L’iniziativa, ribattezzata #EuropeanSolidarity, promossa da più di cento organizzazioni e da politici (prima ...

Migranti - Salvini : 'Accolto Maersk perché abbiamo cuore buono' : "abbiamo il cuore buono a differenza di Macron". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'ok allo sbarco della Maersk a Pozzallo. "Le Ong straniere non toccheranno più porti italiani", ha quindi ...

Perché i Migranti non usano l’aereo? : È una domanda che ultimamente sono tornati a farsi in molti, in buona o in cattiva fede: ha risposto Claudia Torrisi su Vice The post Perché i migranti non usano l’aereo? appeared first on Il Post.

Salvini? Parla solo di Migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Protezione umanitaria e no ricorsi Le colpe di Prodi sui Migranti perché i rimpatri non funzionano : C’è una domanda cruciale per capire lo scandalo migranti e il caso aperto dalla “nouvelle vague cattivista” del ministro dell’Interno Matteo Salvini. La domanda è: perché in Italia, accanto a poche decine di migliaia di veri “profughi”, Segui su affaritaliani.it

Usa - dividere le famiglie Migranti dal Messico si è rivelata scelta disastrosa. Ecco perché Trump si è dovuto piegare : Alla fine, Donald Trump ha capitolato. Nel pomeriggio di mercoledì il presidente ha firmato un ordine esecutivo che permetterà ai minori e alle loro famiglie, detenuti alla frontiera, di restare uniti. L’indignazione per le immagini e le voci dei bambini, separati dagli adulti e tenuti in gabbie, alla fine ha prevalso. Trump ha però escluso di essere stato costretto a fare marcia indietro. In un comizio tenuto in Minnesota, poche ore dopo la ...

Perché i Migranti non arrivano tutti in Italia in aereo? : Le persone si erano inserite nel mondo del lavoro, stabilizzandosi. Adesso abbiamo un blocco totale." Insomma, per tornare alla domanda iniziale, Perché i migranti"per qualsiasi ragione decidano di ...

Migranti - che cosa sono i "movimenti secondari" e perché l'Italia punta i piedi : L'Italia non accetta che al pre-vertice europeo sui Migranti in programma domenica prossima si arrivi con una soluzione predefinita. E per questo da Palazzo Chigi trapela una certa "irritazione" per la bozza di...