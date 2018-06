Migranti | oggi il vertice Ue a Bruxelles | Italia pronta al veto senza responsabilità

Oggi il Consiglio Ue sui Migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Si aprirà alle 15 a Bruxelles il consiglio europeo che dovrà affrontare il nodo Migranti e superare il regolamento di Dublino. Al tavolo l'Italia si siederà pronta a giocarsi la carta estrema del veto,...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - oggi il vertice Ue a Bruxelles : Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa : Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa Continua a leggere L'articolo Migranti, oggi il vertice Ue a Bruxelles: Conte pronto al veto se non sarà introdotta la responsabilità condivisa proviene da NewsGo.

Migranti - la Lifeline oggi attracca a Malta : Alle 18 la nave potrà finalmente attraccare nel porto maltese. Il ministro dell'Interno riparte a testa bassa contro il presidente francese: "Fa il matto, è ai minimi della popolarità nel suo Paese".

Migranti - malta dà l'ok : «La Lifeline attraccherà oggi». I profughi verranno distribuiti in sette Paesi Ue : La nave sbarcherà oggi alla Valletta. Il premier Muscat: sarà sequestrata e messa sotto inchiesta. Olanda e Belgio si aggiungono alla lista dei Paesi disposti ad accogliere i Migranti. Il ministro tedesco Seehofer: «Sì a profughi se Lifeline verrà dismessa»

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Migranti - la Lifeline verso Malta (27 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: migranti, la Lifeline verso Malta. Mondiali, Argentina agli ottavi in extremis: battuta la Nigeria (27 giugno 2018)(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 05:20:00 GMT)

Migranti : senza alloggio?No rifiuto asilo : ANSA, - PORDENONE, 26 GIU - "La Questura non può rifiutare la richiesta di asilo del cittadino straniero che non dimostra di disporre di un alloggio sul territorio: è quanto affermato dal Tribunale di ...

Sondaggi Politici/ Analisi Ballottaggi Comunali e caos Migranti : il 60% appoggia il Governo Lega-M5s : Sondaggi elettorali Politici: Analisi sui Ballottaggi delle Elezioni Comunali 2018 e sul caos migranti. Il 60% sta con il Governo Lega-M5s: la sconfitta del Pd nelle Regioni Rosse(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Migranti - oggi il vertice di 16 leader Ue. Malta : da Italia disumanità | : Sul tema è scontro aperto tra la Francia e l'Italia. Al botta e risposta tra Macron-Salvini e Di Maio si aggiunge la stoccata del premier spagnolo Sanchez che a El País definisce "egoista" il governo ...

Migranti - ecco i costi per l’Italia : bilancio quadruplicato dal 2014 fino ad oggi : Spesa quadruplicata. Nel 2014-17 da 640 milioni a 2,4 miliardi, coperti solo per il 2,7% dalla Ue. I?mancati ricollocamenti costano 762 milioni. Conte sente Serraj, Salvini «in arrivo»...

Migranti - oggi il vertice di 16 leader Ue. M5s : 'Quanta ipocrisia' | : Sul tema è scontro aperto tra la Francia e l'Italia. Al botta e risposta tra Macron-Salvini e Di Maio si aggiunge la stoccata del premier spagnolo Sanchez che a El País definisce "egoista" il governo ...

Migranti - Lifeline a Salvini : "A bordo ci sono esseri umani - venga qui" | Oggi vertice Ue : Clima teso poco prima del vertice a Bruxelles. Dopo il duro scambio tra il presidente francese e il ministro dell'Interno arriva anche la critica a Roma del neo premier spagnolo. Intanto la Ong Lifeline invita Salvini a salire a bordo

Migranti - resta in salita l’accordo al vertice Ue di oggi a Bruxelles : Posizioni distanti al vertice informale di oggi. Macron: sanzionare i Paesi che non collaborano. resta viva l’idea di una Ellis Island europea. Le discussioni tra i leader riguarderanno la dimensione esterna, la dimensione interna e il controllo delle frontiere. Sul fronte esterno, i leader discuteranno della necessità di condividere maggiori risorse, rafforzare la cooperazione con le Nazioni Unite e i Paesi del Nord Africa...