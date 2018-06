Migranti | oggi il Consiglio Europeo Merkel | Avanti con una coalizione dei

blogo

(Di giovedì 28 giugno 2018) 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e ildi Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da Francia, Spagna e Grecia che al momento si troverebbero sulla stessa lunghezza d'onda. E forse anche l'Italia, se le aperture dell'UE si concretizzeranno. Riferendo al Bundestag - proprio come fatto anche due giorni fa da Giuseppe Conte alla Camera -ha spiegato:Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3. Chi chiede asilo non può scegliersi il ...