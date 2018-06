Migranti | nave Open Arms | “Italia e Malta ci negano l’accesso nelle loro acque

Concluso lo sbarco della nave Lifeline a Malta. I 234 Migranti suddivisi tra otto Paesi : Il premier maltese Muscat ha avvertito che la decisione di accogliere i profughi è stato un caso unico. Ora i migranti saranno ricollocati in otto Paesi ma la Germania si sfila: 'Nessuno verrà da noi' ...

Migranti : la nave Lifeline è arrivata a Malta - profughi in 8 Paesi - : L'imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto

Migranti - la nave cargo Maersk attracca al porto di Pozzallo

Sbarco Migranti da nave Maersk a Pozzallo - fermato scafista : fermato lo scafista che ha condotto la piccola imbarcazione con i 113 migranti giunto a Pozzallo a bordo della nave Cargo Alexander Maersk.

Migranti - ancora stallo per la nave Lifeline : alt della Germania : ... una soluzione del tutto inedita nella gestione degli sbarchi, che potrebbe segnare un precedente nella politica europea. E che il governo italiano già rivendica come un successo nel giorno in cui ...

Migranti - nave Lifeline : non entriamo in porto per colpa Germania - : "Siamo bloccati perché nessuno ci offre un rifugio. Molte persone hanno bisogno di cure mediche" twitta la Ong. E il portavoce attacca il ministro dell'Interno tedesco accusandolo di avere impedito ...

Migranti - nave a Malta ma Europa divisa Italia pronta a porre il veto sul piano Ue : Salvini aveva twittato: «La nave fuorilegge verrà finalmente sequestrata». Lifeline: «L'appoggio maltese è benvenuto ma bisogna che i Paesi dell'Ue accolgano questa gente». E intanto la Aquarius si dirige verso Marsiglia dopo il «no» della Valletta

Conte-Macron - il colloquio segreto sui Migranti che ha chiuso l'odissea della Lifeline La nave attracca a Malta : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

