Migranti | Minniti | “Governo Conte? Basta con propaganda Le chiacchiere sono smentite da

Il decreto Minniti-Orlando arriva in Cassazione : al vaglio la costituzionalità delle norme contro i Migranti : Il ricorso contro il decreto Minniti - Orlando, in particolare contro la norma che riduce i gradi di giudizio ai soli richiedenti asilo - è arrivato in Cassazione e tra un mese arriverà a giudizio. Secondo il Pg della Cassazione, però, il decreto sarebbe legittimo e non vi sarebbero dubbi di incostituzionalità.Continua a leggere

Migranti - Calenda : “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” : “Migranti? C’è una paura sull’immigrazione che noi del Pd abbiamo affrontato molto bene. abbiamo fatto crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa ...

Migranti - i giudici di Milano bloccano le espulsioni per effetto del decreto Minniti-Orlando e chiedono l’intervento della Corte Ue : I giudici di Milano hanno interpellato la Corte di Giustizia europea chiedendo di chiarire se le norme contenute all'interno del decreto Minniti-Orlando, in particolare quelle riguardanti l'abolizione dell'appello per i Migranti e la mancata sospensiva in attesa del Suprema Corte, può di fatto rendere effettivamente esecutiva la bocciatura della richiesta di protezione dei richiedenti asilo prima che intervenga la Cassazione.Continua a leggere

Migranti - Minniti : “Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong. Gesti simbolici non portano risultati” : Dichiarazioni dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti sulla questione migratoria, nel corso di un convegno promosso dall’associazione di magistrati Area Dg a Catania. ” Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong”, ha detto L'articolo Migranti, Minniti: “Per governare flussi migratori cooperazione tra Stati e Ong. Gesti simbolici non portano risultati” proviene da Il Fatto ...

Migranti : Minniti - no a 'pacchia finita' : ANSA, - CATANIA, 16 GIU - "Non posso dire a minorenne non accompagnato 'la pacchia è finita', non capirebbe, perché non ci può essere cosa più drammatica che lasciare la propria famiglia. Le ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Migranti - l'Osservatore Romano mette in risalto le lodi di Salvini al lavoro di Minniti : Il tema dell'immigrazione e la nuova linea politica del governo ha invece registrato perplessità e parole esplicite da parte del cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro. 'Una soluzione va ...

Migranti - Salvini : «L'Europa ci aiuti o sceglieremo altre vie Minniti ha fatto un discreto lavoro» : L'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l'espansionismo della Russia', ha poi sottolineato Salvini, ...

Migranti - Salvini : «Minniti ha fatto un discreto lavoro. La Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie» : «Occorre buonsenso. Quello degli sbarchi e dell'accoglienza di centinaia di migliaia di non profughi non può continuare a essere un problema solo Italiano. O l'Europa ci...

