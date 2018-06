Migranti | Merkel | senza un accordo Ue avanti con coalizione dei volenterosi

Consiglio Ue su Migranti e Brexit : decisivo per futuro Merkel : Ma per quanto riguarda la politica di immigrazione, non è ancora dove vogliamo che sia'. Altro capitolo in agenda la questione protezionismo con la guerra commerciale avviata dal presidente Donald ...

Migranti - oggi il Consiglio Europeo. Merkel : "Avanti con una coalizione dei volonterosi" : 11.30 - La Germania si trova sull'orlo di una crisi a causa delle divisioni interne sulla gestione dei flussi migratori e il Consiglio Europeo di Bruxelles è visto come la prova definitiva del governo di Angela Merkel, in lotta aperta col ministro dell'Interno Horst Seehofer.La cancelleria, a poche ore dall'avvio delle discussioni a Bruxelles, si è detta pronta a stringere delle coalizioni con quanti Paesi vorranno aderire, a cominciare da ...

Migranti - Merkel : «Se non c’è accordo : La cancelliera tedesca parla al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi: «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi»

La seconda 'capriola' di Tsipras a favore della Merkel sui Migranti : Il primo ministro greco, Alexis Tsipras, incassato giovedì 21 giugno il congelamento dei debiti Efsf per 10 anni e una riserva di aiuti da 24

Al via a Bruxelles il Consiglio più difficile. Merkel : "Sui Migranti si decide destino della UE" : Altri temi all'ordine del giorno sicurezza e difesa, economia e finanza. I leader dell'Ue riuniti a Bruxelles si occuperanno inoltre di Brexit e della zona euro. Il summit inizia alle ore 14. Alle 15.

Migranti - Merkel : “Non possiamo lasciare soli i Paesi con più arrivi - se non c’è accordo avanti con coalizione volenterosi” : “Fino a quando non ci sarà un consenso tra i 28 Paesi Ue sulla questione Migranti, andremo avanti con una coalizione dei volenterosi”. Angela Merkel, intervenendo al Bundestag in vista del consiglio europeo di oggi, ha ribadito: “Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3”. La cancelliera ha anche sottolineato che “chi ...

Tsipras tende la mano a Merkel : "Pronto a riprendere i Migranti dalla Germania" : La Grecia è pronta a un accordo con la Germania per riprendersi i migranti dei movimenti secondari. Lo scrive il Financial Times, che ha intervistato il premier greco Alexis Tsipras e in prima pagina titola "Tsipras segnala il suo sostegno alla Merkel con la disponibilità a riprendersi i richiedenti asilo"."In un'intervista con il Ft - scrive il quotidiano - Alexis Tsipras ha detto di essere aperto a un accordo speciale con Berlino ...

Merkel : «Migranti - senza accordo Ue avanti con i volenterosi» : Saranno due giorni lunghi e complicati quelli del vertice europeo a Bruxelles. Al centro il tema dell'immigrazione con un'agenda che dà l'inizio dei lavori alle 15, quando...

Merkel : senza accordo a 28 sui Migranti avanti con volenterosi : "Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3". Lo ha detto Angela Merkel parlando al Bundestag, in vista del consiglio europeo di oggi.La cancelliera ha anche sottolineato che "chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo". Quindi ha aggiunto: "fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremo ...

Migranti - Merkel : avanti con volenterosi : 10.19 "Chi chiede asilo non può scegliersi il Paese in cui chiederlo", perciò "fino a quando su tutto questo non ci sarà un consenso a 28 andremo avanti con una coalizione dei volenterosi". Così la cancelliera tedesca,Merkel,al Bundestag "L'Europa deve affrontare molte sfide, ma quella legata alla questione migratoria potrebbe decidere i destini Ue". "L'Italia ha diritto a che il fondo fiduciario per il Nordafrica venga finanziato meglio. E ...

Oggi il Consiglio Ue sui Migranti. Merkel : “Senza accordo avanti con coalizione di volenterosi” : «Non possiamo lasciare soli i Paesi in cui si verifica la maggior parte degli arrivi. Questo è il nodo centrale del regolamento di Dublino 3». Angela Merkel parlando al Bundestag, detta i punti chiave in vista del Consiglio europeo di Oggi dedicato all’emergenza migranti. La cancelliera ha anche sottolineato che «chi chiede asilo non può scegliers...

Consiglio Ue sui Migranti - Conte : “Oggi c’è in gioco l’Europa”. E non solo : Angela Merkel si presenta col governo a pezzi : Il governo arriva a Bruxelles compatto e pronto a parlare “con una voce sola, ferma e risoluta”. Perché sui migranti “sono in gioco i valori dell’Europa unita“. Al Consiglio europeo che si apre oggi e si annuncia difficilissimo, l’obiettivo dichiarato da Giuseppe Conte e dal governo Lega-M5s è quello di sancire il superamento del regolamento di Dublino, definito dal presidente del Consiglio “inadeguato”. Ma la ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...

Migranti - perché è Angela Merkel il miglior alleato di Salvini e degli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue concordano nel rinnovare gli Accordi di Dublino anche se si dividono tra chi spinge per aumentare gli obblighi di solidarietà e chi rifiuta la ridistribuzione. L'Italia beneficerebbe ...